País Vasco detecta un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en Bilbao
- Salud estudiará sus contactos en el centro educativo para descartar la infección o, en su caso, indicar tratamiento
- La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que "en la actualidad dispone de tratamiento eficaz y curativo".
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado este viernes de la detección de un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en un centro educativo de Bilbao, tras lo que, como medida preventiva, estudiará sus contactos escolares para descartar la infección e indicar, en su caso, tratamiento preventivo.
Según ha explicado en un comunicado Salud, a través de su Dirección de Salud Pública y Adicciones, se ha detectado un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en un centro educativo de Bilbao. Este caso ha sido evaluado y "manejado conforme a los protocolos vigentes de vigilancia y control".
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que, ha remarcado Salud, "en la actualidad dispone de tratamiento eficaz y curativo". Su transmisión se produce por vía aérea -al toser o hablar- y, en términos generales, requiere "una exposición prolongada y estrecha" para que se produzca el contagio.
Estudio de contactos
Como "medida preventiva estándar", Salud va a proceder a la identificación y al estudio de los contactos escolares "con el fin de descartar la infección y, en su caso, indicar tratamiento preventivo". Las familias del alumnado potencialmente expuesto serán contactadas directamente por Osakidetza, el Departamento de Salud del País Vasco.
Desde la Consejería han precisado que estas actuaciones forman parte de los procedimientos de vigilancia epidemiológica y se desarrollan con el objetivo de garantizar la detección precoz y la protección de la salud de la población.