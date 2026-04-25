País Vasco detecta un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en Bilbao

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado este viernes de la detección de un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en un centro educativo de Bilbao, tras lo que, como medida preventiva, estudiará sus contactos escolares para descartar la infección e indicar, en su caso, tratamiento preventivo.

Según ha explicado en un comunicado Salud, a través de su Dirección de Salud Pública y Adicciones, se ha detectado un caso de tuberculosis en un niño escolarizado en un centro educativo de Bilbao. Este caso ha sido evaluado y "manejado conforme a los protocolos vigentes de vigilancia y control".

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que, ha remarcado Salud, "en la actualidad dispone de tratamiento eficaz y curativo". Su transmisión se produce por vía aérea -al toser o hablar- y, en términos generales, requiere "una exposición prolongada y estrecha" para que se produzca el contagio.

01.23 min Aumentan los casos de tuberculosis en España un 8,3%