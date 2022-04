Elisa López Varela es pediatra e investigadora en el área de Tuberculosis/VIH del ISGlobal. Se formó en Harvard, en Estados Unidos, pero eligió trabajar en países en desarrollo, en Asia, en Sudáfrica, ahora en Mozambique. Su misión en ISGlobal, Instituto de Salud Global de Barcelona, consiste en hacer ciencia de la implementación, es decir, en colaborar con los gobiernos, con la comunidad y con la industria para convertir cada descubrimiento de laboratorio en una política de salud aplicada sobre el terreno.

Pere Estupinyà charla con ella en el próximo episodio del podcast de El cazador de cerebros, Cerebros sin fronteras.





Diagnóstico y tratamiento complejos

Elisa López trabaja como pediatra en Mozambique. RTVE

El diagnóstico de la tuberculosis no es fácil y los síntomas son inespecíficos y no requieren una rápida hospitalización, por lo que pueden pasar desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Además, el tratamiento dura seis meses (frente a la malaria, que se trata en tres días) y muchas veces la persona enferma tiene que estar aislada, lo que resulta especialmente difícil si no hay un sostén social detrás del enfermo. “Si no eran pobres ya antes, entran en la pobreza”, dice López Varela. Se crea un círculo entre pobreza y enfermedad.