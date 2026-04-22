'The end of it', la ópera prima de María Martínez Bayona, cuarta película española en Cannes

The end of it, la ópera prima de la española María Martínez Bayona, será la cuarta cinta española en la próxima edición del Festival de Cannes, aunque será proyectada fuera de concurso, según han anunciado este miércoles los organizadores. Se suma a Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen y con Javier Bardem; y la película La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'los Javis', que sí pelearán por la Palma de Oro.

La cinta de Martínez Bayona figura en la sección paralela 'Cannes première' y su presencia ha sido anunciada en un complemento de la selección del festival.

Ciencia ficción e inmortalidad Protagonizada por Rebecca Hall, Gael García Bernal y Noomi Rapace, esta coproducción de Reino Unido, Canadá, España y Noruega se sumerge en una reflexión sobre el paso del tiempo. En un futuro en el que el envejecimiento puede ser curado y la muerte es optativa, Clara, una antigua aristócrata que está a punto de cumplir los 250 años decide poner fin a su trayecto vital, una decisión que provoca conflictos con su marido, su hija y su asistenta de Inteligencia Artificial. Su incursión en la selección oficial del prestigioso Festival redondea un año de récord para el cine español. Las tres películas a competición se medirán a nombres consagrados del cine como el iraní Asghar Farhadi, el japonés Hirokazu Kore-eda o el polaco Pawel Pawlikowski.