León XIV llega a Guinea Ecuatorial, la cuarta y última etapa de su viaje a África

El papa León XIV ha iniciado este martes la cuarta y última etapa de su gira africana con su llegada a Guinea Ecuatorial. Se trata de una visita de alto valor simbólico, al ser este el único país de habla hispana en el continente y poseer una de las comunidades católicas más densas de la región, con un 87% de la población profesando esta fe.

Procedente de Angola, el avión papal aterrizó sobre las 11:30 hora local en el aeropuerto de Malabo donde el pontífice fue recibido a pie de pista por el presidente guineano Teodoro Obiang, y su esposa, junto a autoridades civiles y religiosas en una ceremonia oficial. Tras su llegada, el papa ha mantenido este mismo martes en el Palacio Presidencial una audiencia con Obiang, de 83 años, quien dirige el país desde 1979 y que es el mandatario que más tiempo lleva en el poder en el mundo.

Durante su intervención, el papa ha subrayado la relevancia de la Iglesia ante la inestabilidad global, afirmando que "la doctrina social de la Iglesia representa una ayuda para cualquiera que desee afrontar las cosas nuevas que desestabilizan el planeta y la convivencia humana".

En un discurso de marcado calado ético, el pontífice destacó que la misión de la Iglesia es contribuir a la formación de las conciencias mediante el Evangelio, siempre "respetando la libertad de cada persona y la autonomía de los pueblos y sus gobiernos". Además, lanzó una advertencia sobre la desigualdad actual: "Hoy la exclusión es la nueva cara de la injusticia social. La brecha entre una pequeña minoría —el 1% de la población— y la gran mayoría se ha ampliado de manera dramática".

Además, Robert Prevost inaugurará el Campus Universitario de Basupu, que llevará su nombre, y visitará el Centro Psiquiátrico de Sampaka, también en esta jornada que concluirá con un encuentro con obispos y sacerdotes. El miércoles 22, el papa se trasladará a la región continental, con una primera parada en Mongomo, donde oficiará una misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, además de inaugurar el Centro Tecnológico Papa Francisco.

Después viajará a Bata, donde visitará el Monumento del 7 de Marzo y la cárcel, mantendrá un encuentro con fieles en el estadio de la ciudad y visitará la catedral. Posteriormente, regresará a Malabo, donde el jueves celebrará una misa multitudinaria en el estadio capitalino antes de partir hacia Roma.

A diferencia de sus paradas anteriores, León XIV empleará el español en todas sus alocuciones. Esta es la segunda vez que un líder de la Iglesia Católica visita el país; la última ocurrió hace 44 años, cuando Juan Pablo II dejó una huella profunda con su mensaje de reconciliación. El viaje concluirá el jueves en Malabo con una misa multitudinaria en el estadio de la capital, antes de que el pontífice emprenda el vuelo de regreso a Roma.