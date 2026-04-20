La regularización extraordinaria presencial comienza con normalidad en Cantabria

Este lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de personas migrantes. Un trámite que, en Cantabria, se realiza en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en la calle Calvo Sotelo, así como en las oficinas de Correos en Santander y Torrelavega.

El Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, establece dos requisitos. En primer lugar, encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia de al menos cinco meses seguidos en el momento de presentar la solicitud. Una vez cumplida la primera condición, habrá que carecer, además, de antecedentes penales.