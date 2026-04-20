La regularización extraordinaria presencial comienza con normalidad en Cantabria
- Los primeros solicitantes proceden, en su mayoría, de países de América del Sur
- Su principal motivación es mejorar sus condiciones de vida y de trabajo
Este lunes ha comenzado el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de personas migrantes. Un trámite que, en Cantabria, se realiza en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en la calle Calvo Sotelo, así como en las oficinas de Correos en Santander y Torrelavega.
El Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, establece dos requisitos. En primer lugar, encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia de al menos cinco meses seguidos en el momento de presentar la solicitud. Una vez cumplida la primera condición, habrá que carecer, además, de antecedentes penales.
Sin colas en el primer día hábil
La primera mañana para entregar todos los documentos de manera presencial ha trascurrido con normalidad y sin colas en los distintos lugares habilitados para completar el proceso. Sofía, natural de Colombia y residente en Santander desde hace tres años, es una de las beneficiarias. Tanto ella como su hija van a acogerse a este procedimiento para tener "mejores condiciones de vida". En su país era enfermera y cree que esta regularización es positiva por las "oportunidades laborales", para tener una "vida digna" y seguir creciendo profesionalmente.
En esta primera jornada, la mayoría de las personas que han acudido a las sedes oficiales para solicitar la regularización, en Cantabria, procede de países de América del Sur.