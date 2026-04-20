Hallan raticida en papillas para bebés de la marca Hipp en República Checa y en Austria

La alarma por raticidas encontrados en comidas para bebés de la marca suizo-alemana Hipp se ha extendido de Austria, donde se ha encontrado un tarrito con papilla envenenado, a la República Checa, con dos envases manipulados en un supermercado, y a Eslovaquia, donde se investiga un lote sospechoso.

Dos frascos contaminados en el potito 'Zanahoria con patatas' de Hipp fueron descubiertos en un supermercado TESCO de la ciudad de Brno, en el sureste de Chequia, después de que el supuesto autor del delito advirtiera del particular mediante un email, aseguraron fuentes de la fiscalía checa, ha reportado este lunes la emisora pública RadioZurnal.

TESCO, según su portavoz, ha retirado todos los productos de la marca bávara como medida preventiva.

En Eslovaquia, la policía ha incautado alimentos infantiles sospechosos en una tienda de Dunajská Streda, en el sur del país, donde se suponía que se distribuiría un lote específico de productos.

Todos los paquetes potencialmente peligrosos han sido retirados de la venta y enviados para su análisis por expertos, informa este lunes el diario Pravda.

La alerta se desató inicialmente el sábado en Austria, después de que la cadena Spar anunciase que retiraba de forma preventiva todos los productos infantiles de la marca Hipp en el país, en un caso que las autoridades investigan como un presunto intento de extorsión.

Al día siguiente, la policía informó de que unas pruebas de laboratorio realizadas a un tarrito de comida infantil procedente de una filial de Spar en una localidad cercana a Eisenstadt, la capital de la región de Burgenland, habían dado positivo por raticida. El frasco había sido reportado por un cliente sin que hubiese habido consumo alguno.

Actualmente, mientras la fiscalía de la ciudad de Eisenstadt (junto a la frontera con Hungría) investiga el caso por un presunto "delito de peligro público deliberado", las autoridades austríacas buscan un posible segundo recipiente presuntamente manipulado que habría sido vendido en el mismo supermercado.

Según el diario vienés Die Presse, hasta 12 frascos vendidos podrían estar contaminados. "Partimos de la base de que al menos un segundo frasco sigue en circulación", ha declarado el portavoz de la policía, Helmut Marban, a la agencia local APA, según la cual los agentes habían recibido una pista a través de canales oficiales después de que Alemania iniciara investigaciones.

Los equipos austríacos están recorriendo hospitales, guarderías, colegios y otras instituciones para verificar que no tengan ni usen estos productos, dijo Marban a la radio pública ORF, quien por otra parte ha declinado dar detalles sobre la investigación en curso.