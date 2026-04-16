Kast lanza su plan de reconstrucción para Chile y anuncia deportaciones de migrantes irregulares

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha dado a conocer los detalles de su polémico plan de reconstrucción nacional. Se trata, según ha explicado, de un plan clave para su Gobierno que incluye más de 40 medidas centradas en la economía, el empleo y la institucionalidad. Las ha presentado en un discurso a la nación, en el que también ha confirmado que este mismo jueves va a comenzar la deportación de migrantes en situación irregular.

Está previsto que a las siete y media de la mañana, hora chilena, despegue el primer vuelo desde Santiago de Chile para trasladar a migrantes en situación irregular. Está previsto que este primer vuelo traslade a 40 personas a Bolivia, Ecuador y Colombia.

"Es el primero de muchos vuelos y buses que irán sacando, de manera continua, a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”, ha indicado el presidente. Según medios locales, los inmigrantes expulsados del país ya tenían órdenes de expulsión y estarían relacionados con delitos como robo, tráfico de drogas o trata de personas.

Esta medida fue una de las principales promesas de campaña de Kast y la ha anunciado en un discurso televisado, apenas un mes después de su llegada al poder. El objetivo del Gobierno es realizar tres vuelos al mes para expulsar a unos 120 ciudadanos extranjeros y, en un año, haber devuelto a unas 1.400 personas.

Kast ha vuelto a vincular la inmigración con la delincuencia y ha afirmado que su Ejecutivo ha heredado un país con 300.000 extranjeros en situación irregular. "Nos entregaron un país con más de 300,000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido", ha indicado.

Acto seguido ha presumido de haber firmado un decreto para implementar el plan "escudo fronterizo" para cerrar fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue de fuerzas de seguridad.