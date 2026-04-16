Kast lanza su plan de reconstrucción para Chile y anuncia deportaciones de migrantes irregulares
- El presidente ultraderechista anuncia un plan de reconstrucción nacional con más de 40 medidas
- El mandatario anuncia que este jueves despegará el primer vuelo de muchos destinados a expulsar migrantes
El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha dado a conocer los detalles de su polémico plan de reconstrucción nacional. Se trata, según ha explicado, de un plan clave para su Gobierno que incluye más de 40 medidas centradas en la economía, el empleo y la institucionalidad. Las ha presentado en un discurso a la nación, en el que también ha confirmado que este mismo jueves va a comenzar la deportación de migrantes en situación irregular.
Está previsto que a las siete y media de la mañana, hora chilena, despegue el primer vuelo desde Santiago de Chile para trasladar a migrantes en situación irregular. Está previsto que este primer vuelo traslade a 40 personas a Bolivia, Ecuador y Colombia.
"Es el primero de muchos vuelos y buses que irán sacando, de manera continua, a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”, ha indicado el presidente. Según medios locales, los inmigrantes expulsados del país ya tenían órdenes de expulsión y estarían relacionados con delitos como robo, tráfico de drogas o trata de personas.
Esta medida fue una de las principales promesas de campaña de Kast y la ha anunciado en un discurso televisado, apenas un mes después de su llegada al poder. El objetivo del Gobierno es realizar tres vuelos al mes para expulsar a unos 120 ciudadanos extranjeros y, en un año, haber devuelto a unas 1.400 personas.
Kast ha vuelto a vincular la inmigración con la delincuencia y ha afirmado que su Ejecutivo ha heredado un país con 300.000 extranjeros en situación irregular. "Nos entregaron un país con más de 300,000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido", ha indicado.
Acto seguido ha presumido de haber firmado un decreto para implementar el plan "escudo fronterizo" para cerrar fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue de fuerzas de seguridad.
Kast pide aprobar con urgencia su “megareforma”
Además, Kastha ha pedido al Parlamento que apruebe “con urgencia y altura de miras” su "megareforma", que incluye medidas como las rebajas de impuestos a las empresas y beneficios para la repatriación de capitales. El mandatario ha defendido que “este proyecto no es una agenda ideológica", sino una "oportunidad" para impulsar el crecimiento y mejorar el empleo.
El Gobierno busca que la reforma, bautizada como "Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social", se apruebe antes de septiembre y así poder presentar sus primeros presupuestos a finales de año. El plan busca elevar el crecimiento hasta el 4%, reducir el desempleo y equilibrar las cuentas públicas. Entre sus principales medidas está la bajada del impuesto de sociedades del 27% al 23%.
La oposición de izquierda acusa a Kast de impulsar "una reforma tributaria encubierta", que beneficiaría a los más ricos e implicaría una fuerte caída en la recaudación tributaria. Algo que niega el presidente: "El crecimiento no es un fin en sí mismo, sino el medio para que las personas vivan mejor y haya más empleo, más seguridad y más esperanza".
"Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer: el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana, la gran industria", ha indicado.
El mandatario ultradrechista asumió el poder hace casi un mes. Ganó en diciembre con el 58 % de los votos, pero en muy poco tiempo su popularidad ha caído de forma significativa, según los sondeos. El aumento claro del precio de los combustibles y la negativa del nuevo gobierno a contenerlos a través de algún tipo de medida ha provocado el enfado de los chilenos.