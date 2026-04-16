Así es el arco del triunfo de 76 metros que Trump quiere levantar en Washington

La Casa Blanca ha desvelado los detalles del ambicioso proyecto del presidente Donald Trump para erigir un monumental arco del triunfo en Washington con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El proyecto, concebido como un símbolo de orgullo nacional, será evaluado este jueves por una agencia federal clave, que decidirá si puede avanzar hacia su aprobación inicial.

Durante su rueda de prensa semanal, la portavoz presidencial Karoline Leavitt ha mostrado una imagen renderizada del proyecto, al que se ha referido como una “obra maestra arquitectónica” destinada a conmemorar la historia de Estados Unidos. Según ha explicado, el monumento medirá 250 pies de altura —unos 76 metros—, en referencia a los 250 años de independencia del país.