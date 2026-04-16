Así es el arco del triunfo de 76 metros que Trump quiere levantar en Washington
- El objetivo es que el monumento conmemore el 250 aniversario de la independencia de EE. UU. y sea un símbolo de orgullo
- El diseño incluye una figura de la victoria alada que sostiene una antorcha, águilas doradas y leones en la base
La Casa Blanca ha desvelado los detalles del ambicioso proyecto del presidente Donald Trump para erigir un monumental arco del triunfo en Washington con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El proyecto, concebido como un símbolo de orgullo nacional, será evaluado este jueves por una agencia federal clave, que decidirá si puede avanzar hacia su aprobación inicial.
Durante su rueda de prensa semanal, la portavoz presidencial Karoline Leavitt ha mostrado una imagen renderizada del proyecto, al que se ha referido como una “obra maestra arquitectónica” destinada a conmemorar la historia de Estados Unidos. Según ha explicado, el monumento medirá 250 pies de altura —unos 76 metros—, en referencia a los 250 años de independencia del país.
Un monumento que "inspire a generaciones futuras"
El diseño presentado contempla una estructura coronada por una figura de la victoria alada que sostiene una antorcha, flanqueada por águilas doradas, y con la base custodiada por cuatro leones también dorados. Leavitt ha afirmado que el objetivo es que el monumento sea un símbolo de orgullo nacional “que inspire a generaciones futuras”.
El arco se levantaría en una rotonda conocida como Memorial Circle, situada en una de las entradas a la capital estadounidense, en una zona entre el Monumento a Abraham Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington. Trump pretende que el proyecto esté en un espacio verde actualmente vacío, administrado por el Servicio de Parques Nacionales, en el lado de Virginia del río Potomac.
"Las grandes naciones construyen estructuras hermosas que fomentan el orgullo nacional y el amor por el país, y este arco debería ser un proyecto que todos los estadounidenses, sin importar su ideología política, puedan apoyar", ha indicado la portavoz. El arco, según Leavitt, "contará con obras de arte y representaciones que celebran los logros del pueblo estadounidense a lo largo de sus 250 años de historia y el espíritu perdurable del país".
Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de críticas. Los opositores han calificado la iniciativa como un proyecto personalista destinado a reforzar el legado político del presidente y han advertido sobre su posible impacto en el paisaje urbano de la capital. Además, se ha presentado una demanda para intentar frenar su planificación y construcción. Sus promotores argumentan que cualquier intervención de esta magnitud en terrenos federales requeriría la aprobación del Congreso.