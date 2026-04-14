Fiscalía investiga a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto por prevaricación y tráfico de influencias

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado la formación Compromís, que denunció estos hechos, y han confirmado fuentes de la Fiscalía.

El Ministerio Público ha iniciado la investigación tras la denuncia presentada por Compromís contra la alcaldesa María José Catalá, la presidenta del Puerto, Mar Chao, y las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet por la creación de plazas a dedo en el Ayuntamiento de València para personal del Consorcio Valencia 2007.

“🔴 La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto por prevaricación y tráfico de influencias



▪️La apertura de diligencias parte de una denuncia interpuesta por Compromís



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También constan como investigadas las concejalas de Turismo e Innovación, Paula Llobet, y la de Educación, Igualdad y Deportes, Rocío Gil, además de cuatro trabajadores públicos (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner).

La Fiscalía ve indicios de un posible delito, y ha citado a Compromís para pedir toda la información posible para investigar los hechos denunciados.