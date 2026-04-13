El tiempo hoy 14 de abril en España: suben las temperaturas máximas en la península y Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes una subida generalizada de temperaturas máximas en la península y Baleares. También espera rachas de viento fuertes en algunas zonas, especialmente de cierzo en áreas de Tarragona y Castellón, y de tramontana en Ampurdán y el nordeste de Baleares.

En general, la agencia espera cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la península. Sin embargo, habrá más nubosidad en el norte, oeste y noroeste, así como en Baleares durante la primera mitad del día. Por la tarde, podrán formarse algunas nubes de evolución y también aparecerán nubes altas por el oeste.

Precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica La Aemet prevé precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica. De forma aislada podrían extenderse a zonas de montaña, donde serían en forma de nieve a partir de unos 1.100 a 1.300 metros. En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas montañosas con posibilidad de lluvias débiles, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos. Previsión del tiempo este martes Además, podrán formarse bancos de niebla por la mañana en zonas de montaña de la mitad norte peninsular, así como en áreas bajas del noroeste de Galicia.