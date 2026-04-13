El tiempo hoy 14 de abril en España: suben las temperaturas máximas en la península y Baleares
- La Aemet prevé vientos fuertes en Canarias, Ampurdán y zonas del Mediterráneo y cielos poco nubosos en parte del país
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes una subida generalizada de temperaturas máximas en la península y Baleares. También espera rachas de viento fuertes en algunas zonas, especialmente de cierzo en áreas de Tarragona y Castellón, y de tramontana en Ampurdán y el nordeste de Baleares.
En general, la agencia espera cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la península. Sin embargo, habrá más nubosidad en el norte, oeste y noroeste, así como en Baleares durante la primera mitad del día. Por la tarde, podrán formarse algunas nubes de evolución y también aparecerán nubes altas por el oeste.
Precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica
La Aemet prevé precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica. De forma aislada podrían extenderse a zonas de montaña, donde serían en forma de nieve a partir de unos 1.100 a 1.300 metros.
En Canarias, el cielo estará nuboso en el norte de las islas montañosas con posibilidad de lluvias débiles, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos.
Además, podrán formarse bancos de niebla por la mañana en zonas de montaña de la mitad norte peninsular, así como en áreas bajas del noroeste de Galicia.
Suben las temperaturas máximas
Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares, siendo el ascenso más notable en el interior de la mitad oeste. En Canarias apenas habrá cambios.
Las temperaturas mínimas aumentarán en la mitad occidental, especialmente en el noroeste, mientras que descenderán en el extremo nordeste y se mantendrán con pocos cambios en el resto de la península. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña del norte, que también podrían darse en áreas del sureste y en puntos de la meseta norte.
Según la Aemet, el viento soplará con fuerza en Canarias, Ampurdán y Menorca, y también en Castellón y Tarragona durante la primera mitad del día. Predominarán los vientos de componente sur y oeste en Galicia y el Cantábrico, y de norte y oeste en el resto del territorio. En general, serán moderados en la mitad oriental, Baleares y zonas costeras del sur y noroeste peninsular, y flojos en el resto.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.