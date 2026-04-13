Documenta RTVE estrena "Cruzar la noche", una investigación sobre el encubrimiento de abusos a menores en la Iglesia

DocumentaRTVE estrena 'Cruzar la noche' un documental de investigación que retrata la lucha de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia para conseguir que la Institución se haga responsable de los delitos que sufrieron de niños. Un largo camino trabado de obstáculos y falta de colaboración, según los testimonios recogidos, que arranca en el reconocimiento de los hechos hasta una reparación que no siempre llega. La producción se centra en la denuncia por encubrimiento contra el Obispo de Huesca y Jaca y que está actualmente bajo investigación por la Fiscalía de México así como la lucha de las víctimas de Navarra, reconocidas, pero no reparadas.

El documental 'Cruzar la noche' recoge las vivencias de quienes llevan años denunciando la llamada estructura del silencio pero también de los que acaban de emprender esa búsqueda de la justicia. Se abordan diferentes casos dentro y fuera de España, como la denuncia por un presunto delito de encubrimiento contra el Obipo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado.

Con un enfoque riguroso y humano, el documental disecciona cómo la institución ha priorizado históricamente su reputación sobre la seguridad de los menores. 'Cruzar la noche', revela a través de los testimonios de los afectados, las entrevistas, los pasos judiciales, el activismo de las víctimas además de todo el proceso de investigación, los mecanismos que sostienen la impunidad, desde la presión a las familias hasta las lagunas legales que facilitan el encubrimiento a ambos lados del océano.