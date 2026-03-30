La Iglesia y el Gobierno firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de pederastia, tras años de negociación
- En Navarra, se calcula que hay entre 80 y 90 denuncias
- Un mecanismo conjunto atenderá a los afectados que podrán presentar sus solicitudes a partir del 15 de abril
- No se establecen cifras concretas ni umbrales para las indemnizaciones
Tras años de negociación, la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo han firmado el acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que ya no pueden recurrir a la justicia, principalmente porque sus casos ya han prescrito y sus agresores han fallecido, que son la mayoría.
La nueva vía de reparación, acordada el pasado 8 de enero, entrará en funcionamiento el 15 de abril y las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán hacerlo al nuevo mecanismo mixto, eligiendo una opción u otra. Sin embargo, la hoja de ruta no contempla una cantidad económica exacta.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha otorgado importancia a la "propuesta de reparación integral". La inclusión de baremos y los criterios de valoración era la reclamación principal de las víctimas, como garantía de equidad y de transparencia. Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sí dejó claros los criterios que se tendrán en cuenta: edad de la víctima, la violencia ejercida, la duración, la relación entre la víctima y el victimario. El pago de las reparaciones es a cargo de la Iglesia.
El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de Justicia que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses.
Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha recordado que "hoy es un día de justicia con las víctimas, pueden sentir que el Estado está a su lado".
Las asociaciones de víctimas celebran la noticia, pero aseguran que "llega tarde"
La Asociación de Víctimas de Abusos en el seno de la Iglesia de Navarra ha calificado el acuerdo de "paso importante", pero lamenta que "llegue tan tarde", ya que aseguran que durante años les han negado sus reclamos de verdad, justicia y reparación y no se han sentido escuchados.
Ahora, con este acuerdo, sienten que "la lucha ha merecido la pena", pero consideran que hace falta llegar más lejos con más medidas, como la existencia de un plan integral que suponga un acompañamiento terapéutico y psicológico ya que todos los daños sufridos durante años son irreparables.