La Iglesia y el Gobierno firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de pederastia, tras años de negociación

Tras años de negociación, la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo han firmado el acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que ya no pueden recurrir a la justicia, principalmente porque sus casos ya han prescrito y sus agresores han fallecido, que son la mayoría.

La nueva vía de reparación, acordada el pasado 8 de enero, entrará en funcionamiento el 15 de abril y las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán hacerlo al nuevo mecanismo mixto, eligiendo una opción u otra. Sin embargo, la hoja de ruta no contempla una cantidad económica exacta.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha otorgado importancia a la "propuesta de reparación integral". La inclusión de baremos y los criterios de valoración era la reclamación principal de las víctimas, como garantía de equidad y de transparencia. Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sí dejó claros los criterios que se tendrán en cuenta: edad de la víctima, la violencia ejercida, la duración, la relación entre la víctima y el victimario. El pago de las reparaciones es a cargo de la Iglesia.

El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de Justicia que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses.

Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha recordado que "hoy es un día de justicia con las víctimas, pueden sentir que el Estado está a su lado".