Detenido un hombre tras la muerte de una mujer de 37 años, que cayó desde una terraza de un edificio en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre en el marco de la investigación por la muerte de una mujer de 37 años, que cayó desde una terraza de un edificio en el barrio de San Jorge. Los hechos han ocurrido alrededor de las 4:30 horas de la madrugada de este domingo. Hasta la zona se desplazó un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer.

Según fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, el hombre ha sido arrestado al quebrantar la orden de alejamiento que tenía. Los agentes investigan los hechos y mantienen abiertas varias líneas de investigación. Por el momento se desconocen los detalles y se trata de determinar si la mujer se ha precipitado de la terraza de manera accidental o si el detenido, que tenía una orden de alejamiento, está implicado en los hechos.

Agentes de la policía científica de Policía Nacional han llevado a cabo hecho una inspección técnica en el lugar de los hechos.

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