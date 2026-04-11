Álvaro Sánchez Cotrina se impone en las primarias y sale elegido nuevo secretario general del PSOE de Extremadura

Álvaro Sánchez Cotrina se ha impuesto este sábado en el proceso de primarias abierto en el PSOE de Extremadura que le ha erigido nuevo secretario general del partido en la región, en sustitución de Miguel Ángel Gallardo, que dimitió tras la debacle de su candidatura en las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre.

Cotrina se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega, por un total de 3.572 votos frente a los 2.529 de su oponente, según los datos ofrecidos por el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana.

De esta forma, se convierte también en el primer cacereño en ocupar la Secretaría General del partido tras una jornada en la que 9.121 militantes estaban llamados a las urnas y en la que se ha registrado una participación del 72,46%, cuando está escrutado en torno al 95 % de los votos.

Vega, por su parte, aspiraba a ser la primera mujer que ocupara en democracia la Secretaría General del partido en la región, algo que no será posible tras la elección de Cotrina.

En un mensaje de X, la secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha dado la enhorabuena al nuevo secretario general del partido: "El PSOE extremeño abre un tiempo nuevo contigo al frente que va a devolver la esperanza a las extremeñas y extremeños".

Torró también ha destacado que han sido "unas primarias ilusionantes" y ha dado las gracias a Vega por su "compromiso", así como a toda la militancia por "su entrega". "Ahora, a seguir trabajando unidos por Extremadura", concluye.

También la presidenta de Extremadura en funciones, la 'popular' María Guardiola, ha felicitado al vencedor y le ha deseado "acierto en esta nueva etapa": "Que, por encima de las diferencias políticas, esté siempre a la altura de lo que Extremadura merece: rigor, lealtad institucional y compromiso con los intereses de los ciudadanos".