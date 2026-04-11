Álvaro Sánchez Cotrina se impone en las primarias y sale elegido nuevo secretario general del PSOE de Extremadura
- Vence a la otra candidata, Soraya Vega, por 3.572 votos frente a 2.529
- Sucederá a Miguel Ángel Gallardo tras su dimisión en diciembre por el batacazo electoral
Álvaro Sánchez Cotrina se ha impuesto este sábado en el proceso de primarias abierto en el PSOE de Extremadura que le ha erigido nuevo secretario general del partido en la región, en sustitución de Miguel Ángel Gallardo, que dimitió tras la debacle de su candidatura en las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre.
Cotrina se ha impuesto a la otra candidata, Soraya Vega, por un total de 3.572 votos frente a los 2.529 de su oponente, según los datos ofrecidos por el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana.
De esta forma, se convierte también en el primer cacereño en ocupar la Secretaría General del partido tras una jornada en la que 9.121 militantes estaban llamados a las urnas y en la que se ha registrado una participación del 72,46%, cuando está escrutado en torno al 95 % de los votos.
Vega, por su parte, aspiraba a ser la primera mujer que ocupara en democracia la Secretaría General del partido en la región, algo que no será posible tras la elección de Cotrina.
En un mensaje de X, la secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha dado la enhorabuena al nuevo secretario general del partido: "El PSOE extremeño abre un tiempo nuevo contigo al frente que va a devolver la esperanza a las extremeñas y extremeños".
Torró también ha destacado que han sido "unas primarias ilusionantes" y ha dado las gracias a Vega por su "compromiso", así como a toda la militancia por "su entrega". "Ahora, a seguir trabajando unidos por Extremadura", concluye.
También la presidenta de Extremadura en funciones, la 'popular' María Guardiola, ha felicitado al vencedor y le ha deseado "acierto en esta nueva etapa": "Que, por encima de las diferencias políticas, esté siempre a la altura de lo que Extremadura merece: rigor, lealtad institucional y compromiso con los intereses de los ciudadanos".
Debacle de Gallardo en Extremadura
Sánchez Cotrina sucede en el cargo a Miguel Ángel Gallardo, imputado por el caso que afecta al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gallardo dimitió en diciembre de 2025 tras llevar a los socialistas extremeños a su peor resultado en unos comicios autonómicos.
La candidatura de Gallardo obtuvo 18 escaños, diez menos que en 2023, frente a los 29 de la 'popular' María Guardiola y tan solo siete diputados por encima de Vox, que se disparó. También creció el espacio a la izquierda del PSOE, Unidas por Extremadura, que consiguió siete escaños.
"He trasladado a los compañeros que asumía en primera persona los resultados y les comunicaba mi dimisión", informó el pasado 22 de diciembre el propio Gallardo en rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSOE extremeño que analizó los resultados del día anterior. Pese a ello, Gallardo acabó recogiendo el acta de diputado para no "traicionar a los 136.000 votantes" que le otorgaron su confianza.