¿Qué son los nitazenos? El potente opioide que ha provocado la muerte de un joven en Navarra
- El compuesto es un opioide sintético que ha irrumpido en el mercado de las drogas en sustitución del fentanilo
- La peligrosidad radica en que la diferencia entre una dosis correcta y otra que provoque la muerte es mínima
Un joven muerto en Navarra y dos casos detectados en Valladolid. De momento este es el balance de los nitazenos en España y aunque su consumo es prácticamente residual, los especialistas alertan de su altísimo riesgo. Son un opioide sintético hasta 100 veces más potente que el fentanilo y su peligrosidad radica en que la diferencia entre una dosis correcta y otra que provoque la muerte es mínima, como advierten los especialistas.
Los nitazenos actúan rápido y se caracterizan por deprimir el ritmo cardíaco y respiratorio. Su irrupción en el mercado de las drogas se debe a los mayores controles de China sobre la producción de fentanilo, que han empujado a las mafias a la síntesis de otras sustancias, según precisa a TVE David Pere Martínez-Oró, doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Los riesgos se multiplican cuando se usa para adulterar otras sustancias, como la heroína y las pastillas, si bien se puede “descartar” que los nitazenos se estén usando para este fin “en el mercado español de sustancias ilícitas”, como remarca Martínez-Oró.
Los poquísimos datos disponibles apuntan a que el consumo de nitazenos en España es residual, pero, como señalan los expertos, obtener una fotografía real del fenómeno resulta complejísimo, ya que una de las características de estas sustancias es que no se detectan en los análisis.
La primera muerte en España
Las alarmas se han encendido después de que trascendiese que un joven navarro murió a causa de esta sustancia en el verano de 2024. Es, de momento, la primera muerte confirmada en España. Un informe de los expertos en Toxicología del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha corroborado que el joven, de 21 años, falleció tras esnifar una dosis de isotonitazeno. Fue un testigo el que relató que había consumido dicha sustancia, según recoge la Agencia EFE.
Los expertos describen en su trabajo los potentes efectos farmacológicos de estos opioides sintéticos, que ocasionan una "depresión respiratoria más acusada" que el fentanilo, lo que se traduce en una alta incidencia de fallecimientos por esta causa. Señalan además que estos compuestos "no son detectables por el análisis de cribado en orina convencional y, además, un resultado positivo para opioides naturales no excluye su presencia".
Esto fue lo que sucedió con el joven. Los análisis que le practicaron “dieron negativo para opioides naturales y positivo para anfetaminas, metanfetaminas, cannabis y cocaína”. El fallecido tenía antecedentes de consumo habitual de múltiples sustancias y en este caso fue determinante la información aportada por el testigo.
Desde 2019, esta sustancia ha provocado unas 380 muertes en Europa. Entre los países que han registrado fallecimientos e intoxicaciones figuran Estonia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Portugal o Lituania.