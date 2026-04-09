Criar abejas reina

La Asociación Cacereña de Apicultores empieza a hacer realidad uno de sus proyectos más anhelados: un centro de cría de abejas reina.

El edificio ha empezado a construirse cerca de Robledo, en Las Hurdes, una de las comarcas apícolas de Extremadura. Estará gestionado por la Cooperativa Reina de Las Hurdes, que ya cuenta con 83 socios y más de 75 mil colmenas.

Se han seleccionado las mejores colmenas para el proyecto Cada uno de los socios aportará su mejor colmena al centro. Colmenas resistentes al cambio climático, a enfermedades y que pecoren plantas en las que habitualmente no suelan recolectar polen las abejas. En otoño, en las nuevas instalaciones, se trabajará en su multiplicación y reparto entre los apicultores para que tengan abejas con las mejores características. El objetivo, explica Jairo Martín, técnico de la asociación cacereña de apicultores, es poder hacer frente a las pérdidas que ácaros como la barroa producen en las colmenas, donde en ocasiones acaban con el 50 por ciento de las abejas. A lo que se suma, añade Paulino Marcos, presidente de la asociación las mermas por depredadores, las inclemencias meteorológicas o los incendios.

Se trata de criar muchas abejas reina con la mejor genética Por eso el nuevo centro se convertirá en un criadero de abejas reina, con la mejor genética, para que fortalezcan las colmenas extremeñas, también las nacionales, aunque la asociación reconoce que será difícil satisfacer la demanda que hay a nivel en toda España. El invernáculo donde nacerán estará a pleno rendimiento en enero. En él se simulará una doble primavera para que eclosionen las reinas. Huevos alimentados solo a base de jalea real que permitirá adelantar casi 10 días los nacimientos. En lugar de 21 días, en 12, habrá nuevas abejas reina.