Marina del Cantábrico ampliará atraques para convertirse en "motor de la economía azul"

El puerto deportivo Marina del Cantábrico afrontará una profunda transformación a partir de 2027, fecha en la que vence la actual concesión por 50 años. La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha presentado un proyecto que contempla la ampliación de la capacidad hasta unos 1.500 amarres, adaptados para embarcaciones de gran eslora y que se encuentren en tránsito. La inversión estimada alcanza los 40 millones de euros.

La administración portuaria quiere aprovechar el final de la vigencia de la concesión otorgada en 1977 para acometer una reordenación integral del puerto deportivo y convertirlo en un activo para el desarrollo de la economía azul en Cantabria, tal y como recoge el Plan Estratégico 2030 de la Autoridad Portuaria. Para la nueva etapa, Marina del Cantábrico quedará repartida en tres zonas, cada una de ellas correspondiente a una concesión por 30 años.

El presidente de la APS, César Díaz, ha explicado que el proyecto prevé actuar sobre 177.800 metros cuadrados de lámina de agua y 53.700 metros cuadrados de superficie terrestre. Responde a las conclusiones de un estudio de mercado encargado por la institución, que recoge “una disponibilidad de amarres muy limitada y con una rotación bastante escasa, una tendencia hacia atraques de mayor eslora y un flujo creciente de embarcaciones de tránsito”.

Detalle del proyecto de reordenación del puerto deportivo Marina del Cantábrico AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

Marina zona este Esta marina coincide sustancialmente con la actual. Persigue asegurar la continuidad de la actividad náutico-deportiva que ahora alberga la dársena de Marina del Cantábrico. También pretende, según ha apuntado Díaz, “favorecer su revitalización mediante la modernización de las instalaciones, la mejora de las infraestructuras y la activación funcional y social de la zona portuaria en la que se integra, creando un espacio de encuentro y desarrollo de actividades deportivas y de ocio vinculadas al mar”. La capacidad mínima que establecen las condiciones de la concesión es de 850 amarres, de los que un 60%, como mínimo, deberá estar destinado a esloras iguales o menores a ocho metros; un 30%, como mínimo, a esloras entre 8 y 12 metros y un 10%, como máximo, a esloras entre doce y dieciocho metros. La concesión incluye también el actual edificio de Capitanía, que deberá estar abierto al público y en el que podrán establecerse usos de oficina, aseos, duchas, restauración o el desarrollo de actividades sociales y culturales.

Marina zona oeste Esta nueva instalación náutico-deportiva, ubicada en el sector oeste de la dársena, nace con el objetivo de dar respuesta a la demanda de puestos de amarre, actualmente no cubierta, y de acoger embarcaciones de mayor eslora. El concesionario deberá reservar al menos un 5% del total de amarres para embarcaciones de más de dieciocho metros de eslora, así como un 10% para amarres destinados a embarcaciones de tránsito, siendo la capacidad estimada de entre 600 y 700 amarres, en función de la distribución de esloras que proponga cada licitador. Esta parte de la actuación contempla la reparación y el acondicionamiento del espigón de rocas que cierra el puerto deportivo para que pueda acoger nuevos pantalanes.

Varadero Esta concesión está destinada a una instalación para la varada, mantenimiento, reparación, construcción y puesta en seco de embarcaciones. Esta operación supondrá el traslado de la actividad de varadero desde el Barrio Pesquero a esta nueva ubicación. De esta manera, se podrá liberar ese espacio para la integración puerto-ciudad y para mejorar el bienestar de los vecinos de esa populosa zona de Santander.