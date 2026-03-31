Entretelas de la Semana Santa: "El hábito de cada cofrade es muchas veces su mortaja"

La tradición aprieta, pero no ahoga. El mercado sale al rescate de los cofrades a los que les falta presupuesto o determinación. Vestirse para salir en una procesión de Semana Santa requiere contar con el hábito y los complementos correspondientes, que suponen un desembolso considerable muchas veces, y hay que tener en cuenta que el atuendo se usará a lo sumo una o dos veces al año. Y eso si no llueve.

Es costumbre encargar un hábito propio y conservarlo bien durante años: así se hace en la mayoría de las familias. Sin embargo, en el caso de muchos niños y jóvenes que no están aún convencidos de querer seguir en la cofradía con el paso de los años, caben opciones provisionales o más económicas: acudir a los bancos de hábitos de las cofradías o rebuscar en mercados de segunda mano.

01.11 min Ser cofrade por primera vez cuesta unos mil euros

"Hay mercado en internet, en internet hay de todo, pero no hay tantos hábitos en circulación como podría parecer. Ten en cuenta que son miles y miles de cofrades los que han salido en procesiones. Pero generalmente cuando fallece un cofrade, dona el hábito a la cofradía", explica Julián Díaz, vallisoletano experto en Semana Santa.

Dona el hábito a la cofradía cuando no lo deja en herencia a sus descendientes. Aunque hay un destino frecuente y más inesperado: "Muchas veces el hábito es la propia mortaja del cofrade. Hay cofradías que lo tienen puesto en su regla, que es su propia mortaja y son enterrados con ella. Y en otras son casi siempre los propios cofrades los que lo piden: 'El día que vaya a reunirme con el Señor, quiero llevar el hábito de la cofradía'".

Bancos de hábitos: préstamo solidario En la sacristía de la iglesia de Las Esclavas de Valladolid cuelgan del perchero media docena de prendas, las pocas que quedan ya pendientes de recoger o no han hecho falta. Son túnicas, capas, mucetas... las distintas piezas blancas y celestes que conforman la uniformidad de esta cofradía, vestida con los colores de la Purísima. Es a principios de cuaresma cuando se reparte el medio centenar que la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna custodia y gestiona en su banco de hábitos, un servicio ya frecuente en todas las hermandades. "Casi todas las cofradías tienen un banco de hábitos, sobre todo para los niños, que crecen muy rápido, y hacer una inversión en un hábito que cuesta un dinero es complicado", explica Julián Díaz, presidente de la Asociación Paso a Paso. Silvia Arribas mide la estatura de Leire para comprobar qué talla necesita este año y ofrecerle la vestimenta adecuada. Nos explica que el sentido de estos préstamos es solidario: "Igual que los libros de texto en los colegios, pues así damos oportunidad en las cofradías con los hábitos, que nadie diga que no sale en una procesión o en una cofradía porque no tiene el hábito". 01.12 min La mantilla de Semana Santa vuelve a ser tendencia entre las jóvenes El precio de este alquiler es en realidad una donación simbólica: 25 euros para los hábitos de niño y 30 para los de adulto. También hay en el banco complementos; por ejemplo, zapatos. "No vale un zapato cualquiera, el nuestro es negro, muy plano, sin apenas suela... así que si en el último momento alguien se encuentra con que lo tiene estropeado, roto o lo que sea, pues aquí también se lo podemos prestar". Puede parecer exagerado, pero cada detalle está especificado en los estatutos de las cofradías y del rigor de la uniformidad hasta el extremo depende que la puesta en escena logre el efecto deseado: un impacto de armonía colectiva.

Uniformidad de tejidos, largos y puntadas De esos códigos inflexibles saben mucho quienes trabajan en los talleres de confección al servicio de los cofrades. Generalmente, cada hermandad tiene un taller o modista de referencia, "pero hay quien es mañoso y con buena intención se lo hace en casa, si tiene costumbre de coser... ahí empiezan los líos", explica Jesús Muñumer, de Artesanía Jorge Guillén. La clave para lograr la deseada homogeneidad empieza en el tipo de tela: "Una uniformidad en el tejido es muy importante para que no parezca el ejército de Pancho Villa. Que vaya todo en el mismo tono, el mismo tejido, la misma calidad, que la gente vea la procesión y diga ¡mira qué cofradía más bien vestida! Y tiene que haber una uniformidad en la confección también. Que no diga uno 'yo hago esta vista a tres centímetros' y diga otro 'pues yo la hago a uno' o 'yo la quedo a esto de bajo' y otro 'yo la quedo a esto', es que tiene que ir a la par, es que está todo estudiado, vamos", concluye mientras muestra la costura de remate de una capa en color gris de la cofradía del Cristo del Perdón. En el ojo del experto está el juicio más severo. Igual que Jesús opina César González: "Es un bloque, todos tienen que ser iguales. Porque luego sales a ver las procesiones y ves unas túnicas más largas que otras, colores que no coinciden, habría que tener más cuidado". El diseñador de My Lovely Pulpo, acostumbrado a explorar su creatividad, dedica unos meses a este trabajo que no deja el más mínimo margen a la invención. Es una tarea rigurosa y minuciosa: "Cada pieza se elabora de una forma prácticamente artesanal y sobre todo teniendo en cuenta los códigos de cada cofradía. A nosotros nos implica una labor de investigación y sobre todo, de trabajo".