La Semana Santa en cromos: Zamora se suma a la fiebre de las 'Holy Cards'

La Semana Santa de Zamora sigue la estela de otras como la de Sevilla o Huelva y saca a la venta un álbum oficial con cromos de todas sus cofradías y hermandades. En total son casi 486 estampas coleccionables con las cuidadas instantáneas del fotógrafo zamorano José Luis Leal, quien recoge las imágenes más famosas de las cofradías de Zamora capital y también algunas de la provincia. El objetivo es dar a conocer el patrimonio de La Pasión zamorana entre niños y adultos de dentro y fuera de la provincia.

Antes de salir a la venta ya había cientos de reservas En la librería Semuret, la más antigua de Zamora, siempre han ofrecido todo tipo de lecturas sobre la cultura zamorana y artículos relacionados con su Semana Santa, por eso Judit Pino, su propietaria, nos cuenta que no dudaron en encargar los álbumes en cuanto se enteraron de la iniciativa. "Desde que se hizo público nos ha llamado mucha gente para reservar los álbumes y los cromos. Hay gente que ha reservado hasta cinco álbumes. Para nietos, hijos y para ellos mismos. Va a ser algo que va a unir mucho más a las familias en este momento de la Semana Santa", asegura Judit. Y es que, como comenta el presidente de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Israel López, esta iniciativa busca dar a conocer sus hermandades y cofradías a adultos, pero también a los niños. Por eso "cada carta ofrece una imagen y para aumentar esa información tiene un código QR con más datos del paso”; una forma, dice, de hacer más atractivo el contenido a los jóvenes mediante las nuevas tecnologías.