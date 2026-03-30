Muere el exministro socialista Carlos Westendorp a los 89 años
- Dirigió Exteriores en el gobierno de González y fue embajador en EE.UU. en la época de Zapatero
- Fue Alto Representante de la ONU para Bosnia y Herzegovina en el proceso de pacificación de los Balcanes
El exministro socialista Carlos Westendorp ha fallecido este lunes a los 89 años. Westendorp, "un embajador de la mejor España" en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigió brevemente el Ministerio de Asuntos Exteriores entre diciembre de 1995 y mayo de 1996, bajo el ejecutivo de Felipe González, y ya con José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrado embajador de España en Estados Unidos.
Europeísta convencido, Westendorp ejerció un papel importante tras ser designado en 1997 por la ONU como Alto Representante Internacional para Bosnia y Hercegovina en el proceso de pacificación de la antigua Yugoslavia. Tanto, que la propia bandera de Bosnia y Herzegovina fue un diseño suyo.
En 1999, fue elegido como europarlamentario hasta que en 2003 dio el salto como diputado en la Asamblea de Madrid, cargo que ocupó hasta que fue nombrado embajador de España en Estados Unidos en 2004 y hasta 2008, cuando fue sustituido en Washington por Jorge Dezcallar.
Hasta su fallecimiento, ha sido asesor del Grupo de Reflexión del Consejo Europeo para identificar y responder a los desafíos de la Unión Europea en el periodo 2020-2030.
Sánchez: "Trabajó siempre guiado por la fe en la humanidad"
Sánchez, que trabajó precisamente entre 1997 y 1998 en el gabinete de Westendorp en su etapa en la ONU, le ha calificado en un artículo en El País como un "servidor público incansable" que "trabajó siempre guiado por la fe en la humanidad y por la certeza de que es posible construir sociedades más justas".
"Fue para mí un mentor y un maestro. Pero, por encima de todo, un amigo y una fuente de inspiración constante", ha manifestado el jefe del Ejecutivo, que ha subrayado de él que "defendió toda su vida la causa de una Europa unida que fuera ejemplo de progreso compartido entre los pueblos que la habían forjado desde las cenizas de la segunda guerra mundial".
También ha destacado que trabajó "sin descanso" para la defensa de la paz y convivencia en los Balcanes, "aquella tierra devastada por la guerra", y que "con tanta entrega que su figura aún se recuerda allí con admiración".
"Descanse en paz", ha publicado en X el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha dicho de Westendorp que fue una "figura clave de la política exterior" y un "servidor público ejemplar".
"Su compromiso con el proyecto europeo, el diálogo y la paz representa los mejores valores de nuestra diplomacia", ha manifestado, para después dar su pésame a sus seres queridos.