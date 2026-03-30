Muere el exministro socialista Carlos Westendorp a los 89 años

El exministro socialista Carlos Westendorp ha fallecido este lunes a los 89 años. Westendorp, "un embajador de la mejor España" en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigió brevemente el Ministerio de Asuntos Exteriores entre diciembre de 1995 y mayo de 1996, bajo el ejecutivo de Felipe González, y ya con José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrado embajador de España en Estados Unidos.

Europeísta convencido, Westendorp ejerció un papel importante tras ser designado en 1997 por la ONU como Alto Representante Internacional para Bosnia y Hercegovina en el proceso de pacificación de la antigua Yugoslavia. Tanto, que la propia bandera de Bosnia y Herzegovina fue un diseño suyo.

En 1999, fue elegido como europarlamentario hasta que en 2003 dio el salto como diputado en la Asamblea de Madrid, cargo que ocupó hasta que fue nombrado embajador de España en Estados Unidos en 2004 y hasta 2008, cuando fue sustituido en Washington por Jorge Dezcallar.

Hasta su fallecimiento, ha sido asesor del Grupo de Reflexión del Consejo Europeo para identificar y responder a los desafíos de la Unión Europea en el periodo 2020-2030.