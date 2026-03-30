Que no te engañen: Toda inversión implica riesgo, pero hay formas de reducirlo

En el nuevo programa de Economía de Bolsillo, la periodista Lourdes Castro y la subdirectora de educación financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Gloria Caballero, analizan el binomio inversión-riesgo y dejan claro que invertir siempre implica asomarnos al balcón de la incertidumbre: "podemos ganar mucho dinero, menos de lo esperado o incluso perder", subraya Gloria Caballero. No hay manera de librarse del riesgo.

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No obstante, ambas explican que hay escalas de riesgo en las inversiones: las hay más cautelosas y están las que presentan más volatilidad. También abordan los perfiles de inversores: los conservadores, los moderados o los agresivos. La clasificación se basa en "la relación entre el riesgo que están dispuestos a asumir y la rentabilidad que espera obtener", explica Gloria Caballero.

Además, la economista de la CNMV aclara que, cuando decidimos contratar productos o servicios de inversión, las entidades bancarias están obligadas a realizar un test: "el objetivo es recabar información del cliente para determinar objetivos, situación financiera y experiencia en el mercado de valores". Más allá del test, de cara a tomar decisiones correctas, Gloria Caballero recomienda, sobre todo, no dejarse llevar por impulsos emocionales, así como tener disciplina y paciencia.