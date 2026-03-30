Carmen Maura estrena 'Calle Málaga': "Está muy bien mostrar que los mayores tenemos relaciones sexuales"

Tras inaugurar la última edición del Festival de Málaga, este miércoles, 1 de abril, llega a los cines Calle Málaga, una película dirigida por Maryam Touzani (El caftán azul), en la que destaca una impresionante Carmen Maura, muy bien acompañada por Marta Etura y Ahmed Boulane. Una cinta que ganó el premio del público en la Mostra de Venecia y el de mejor película en el Festival de Mar del Plata, además de representar a Marruecos en los Oscar 2026. Cuenta con la participación de RTVE.

Calle Málaga cuenta la historia de María Ángeles (Carmen Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, donde es feliz. Pero su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid y le dice que no tiene más remedio que vender el piso donde vive y que ella puede volver a España o quedarse en una residencia. Pero la protagonista hará todo lo posible para poder quedarse en Tánger, la ciudad donde se crio y donde fue feliz con su marido. E incluso, contra todo pronóstico, volverá a enamorarse de Abslan (Ahmed Boulane), el hombre que compra los muebles de la casa cuando la vacían.

"María Ángeles es una mujer a la que no puedes manipular -asegura Carmen Maura-. Por un momento lo parece, pero cuanto llega a la residencia y le quieren cortar el pelo se rebela y se vuelve a su casa, aunque esté vacía y no tenga absolutamente nada. Pero lo primero que hace al día siguiente es levantarse y conseguir un café con leche. Es una cabezota que termina consiguiendo lo que quiere”.

Carmen Maura en 'Calle Málaga'

"En cuanto leí el guion me encantó" “En cuanto leí el guion me encantó -nos confiesa Carmen-. Me enamoré de la protagonista y de la historia de amor”. Me asustaba un poco que estaba en todas las secuencias y no iba a tener ni un solo día de descanso durante el rodaje, pero a cambio María Ángeles era un personaje que pasaba por muchas situaciones diferentes, se enamoraba y era muy divertida. Y encima se salía con la suya”. “De hecho me encanta que ella se enamore, pero, si te fijas, ella tiene muy claro que va a seguir viviendo en su casa y Abslan en la suya. Tiene novio, pero cada uno en su casa. Porque ella defiende su libertad, su independencia. También me encanta la imaginación y los recursos que tiene para solucionar todos los problemas. Porque la película acaba como acaba, pero yo sé que María Ángeles no parará hasta conseguir resolver todos los problemas familiares. En mi cabeza siempre tengo que acabar mis películas de la forma correcta”. El actual problema de la vivienda también está muy presente en la historia. "Si, es horrible -asegura Carmen-. Hace poco hice promoción de la película en París y un amigo me contó que los pisos están más caros en Madrid que en Francia. En la película Clara (Marta Etura), tiene niños, no tiene dinero y la van a echar de casa. Es normal que esté agobiada porque tiene problemas muy serios. Y en ese momento su madre le importa mucho, pero menos que sus hijos y su vida. Por eso entiendo lo que hace, pero es verdad que lo hace de una forma un poco bruta y abrupta, porque la podía haber avisado con tiempo. Yo la disculpo completamente, porque cuando tienes niños y vas a perder tu casa, el agobio debe ser terrible. Vivimos tiempos muy complicados y encima tenemos las guerras". Carmen Maura y Marta Etura en 'Calle Málaga'

"Cuando eres mayor te vuelves más selectivo con las relaciones" En cuanto a la historia de amor, Carmen nos comenta: “Es muy bonita y está muy bien contada, porque al principio odia a Abslan, ya que es quién le ha quitado los muebles de casa, hasta esa noche que se van lejos que es cuando la enamora”. “Está muy bien mostrar que los mayores tenemos relaciones sexuales –añade Carmen-. Al que le apetezca que lo haga. Lo que pasa a veces es que, cuando eres mayor te vuelves más selectivo. Y si vives en casa sola y feliz no te apetece meter a un hombre en casa. Por eso, si te echas novio, cada uno en su casa: vamos al cine, cenamos y echamos un polvo, pero cada uno en su casa”. Una de las escenas más divertidas de la película es cuando María Ángeles cuenta a su mejor amiga (María Alfonsa Rosso), una monja con voto de silencio, sus prácticas sexuales con todo lujo de detalles: “Esa escena es un bombonazo, uno de los mejores diálogos que me han dado en mi vida. Que pueda decir esas cosas sin que resulte ofensivo sino divertido, es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Ese fue otro de los momentos que me enamoró del personaje. Porque a mí me encanta la comedia, me encanta hacer reír, y esa es una de las secuencias más divertidas que he rodado en mi vida. Y María me ayudó mucho con las caras tan divertidas que ponía”. Sobre el rodaje en Tánger, Carmen nos comenta: "Animo a todo el mundo a conocerla, porque estamos muy cerca y es una maravilla. Además, la gente es encantadora. Recuerdo que el primer día que llegué que me fui a dar un paseo, me metí por esas callecitas y acabé perdiéndome. Pero todos fueron muy amables. Además, la vida está mucho más barata que aquí y es una ciudad preciosa. Y la luz es maravillosa". 15.17 min Carmen Maura sobre su primer desnudo integral a los 80 años: "Nadie me lo había pedido"

Maryam Touzani: "Carmen mantiene esa sonrisa pícara de niña" La directora de la película, Maryam Touzani, asegura: "Yo siempre he admirado a Carmen por sus películas, pero cuando la conocí ví en sus ojos reflejada la niña pequeña que fue, porque todavía mantiene esa chispa y esa sonrisa pícara de niña. Cuando la miras, ves a todas esas mujeres que ha sido durante toda su vida, desde esa niña a la actualidad, y esa sonrisa sigue presente. Y la Mariángeles de la película es un poco eso. Por eso creo que me tocó tan profundamente y creamos un vínculo emocional tan fuerte desde el principio. Y luego tiene esa alegría de vivir, ese gusto por la vida, esa vitalidad... que también tiene el personaje. Me dí cuenta de que solo Carmen podía interpretar a Mariángeles". El personaje de Mariángeles se basa en la abuela y la madre de Maryam: "La historia nació cuando mi madre murió de manera totalmente inesperada. Tenía un vínculo muy fuerte con ella y seguí conversando con ella en mi cabeza en español. Ella era mitad española y mitad marroquí. Y mi abuela era andaluza. El vínculo con mi madre también era a través de la lengua, así que con mi madre seguí hablando en mi cabeza en español. Y así empezó poquito a poco, a escribirse la película en español". "Y me llevó también hacia mis recuerdos en Tánger, con mi madre, con mi abuela, yo creo que con el deseo de mantenerla conmigo, de mantener vivos esos recuerdos -añade-. Y también creo que, inconscientemente, también fue una forma de enfrentarme a su ausencia. Volviendo a Tánger y rodando sin ella. Porque para mí Tánger era mi madre. Así que quería transformar todos esos recuerdos y mantenerlos vivos, pero darles otro color. Y sobre todo, transformar el dolor que sentía en deseo de vida, en alegría, cómo era ella". Carmen Maura en 'Calle Málaga'

"Lo que nos une es más que lo que nos divide" La película también tiene un mensaje a favor de la coexistencia de culturas: "La convivencia es algo muy importante para mí -nos confiesa Maryam-.Yo crecí en un entorno en el que diferentes culturas y religiones convivían de manera bonita, con respeto, tolerancia... Creo que ahora estamos todo el tiempo intentando levantar muros y barreras, intentando dividir. Pero pienso que lo que nos une es mucho más que lo que nos divide". La película es también un homenaje a esos españoles que se refugiaron en Marruecos durante la dictadura. "Sí, mi abuela Juana formaba parte de esa comunidad de españoles que vivieron muchos años en Tánger y que cada día se va volviendo más y más pequeña. Recuerdo que cuando yo salía con ella todo el mundo la conocía. Ella era profundamente española, con su cultura, sus tradiciones.... y al mismo tiempo estaba muy arraigada en Tánger a dónde llegó con siete años. Para mí, vivir entre dos culturas es una cosa que enriquece mucho a las personas". "El cementerio que aparece en la película es donde está enterrada mi abuela y mostrarlo es, para mí, una forma de mantener viva esa memoria. Yo creo que la memoria es muy importante. Vvivimos en un mundo en el que la memoria, como la vejez, es algo que tendemos a mirar con recelo. Pero a mí lo que me gusta es cuando el pasado se impone en el presente, como el teatro de Tánger que ahora va a renacer después de 50 años cerrado. Yo creo que es bonito cuando el pasado y el presente cohabitan". Fotograma de 'Calle Málaga'