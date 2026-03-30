El 70% del servicio de ayuda a domicilio se presta en municipios despoblados de Castilla-La Mancha

El 70% del servicio de ayuda a domicilio de Castilla-La Mancha se presta en municipios despoblados, donde, además de proporcionar cuidados, se generan alrededor de 6.400 puestos de trabajo.

En 2026, el Ejecutivo regional ha habilitado una bolsa de 180.000 horas para que los ayuntamientos puedan ampliar la oferta y reducir las listas de espera. El objetivo es que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares y contar con los cuidados necesarios.

Un aumento de presupuesto de 2 millones Desde el pasado 10 de marzo, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha estas 180.000 horas adicionales del servicio de ayuda a domicilio, con el fin de que los ayuntamientos alivien las listas de espera y puedan atender a todos los vecinos que aún aguardan acceso al servicio. 01.46 min Dia igualdad salarial: los cuidados y la minusvaloración del trabajo femenino, detrás de la brecha “La finalidad de este servicio es que las personas mayores puedan permanecer en su entorno, seguir viviendo en sus casas el mayor tiempo posible, sin renunciar a los cuidados y la ayuda que requieren”, detalla Santiago Vera, director de Acción Social en Castilla-La Mancha. Además, subraya que, aunque este servicio se dirige mayoritariamente a personas mayores, también está abierto a colectivos más jóvenes con necesidades especiales. En los últimos diez años, esta partida presupuestaria ha aumentado en 23 millones de euros, hasta alcanzar los 58 millones actualmente destinados a este ámbito. Entre 2025 y 2026, el incremento ha sido de dos millones, y en las próximas semanas se firmará el nuevo convenio con los consistorios de toda la comunidad.