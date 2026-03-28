¡Prepárate para el estreno de MasterChef! Calienta motores con una programación especial de la mano de Marina Rivers y Javi Hoyos

El estreno de MasterChef 14 es inminente y en RTVE te ofrecemos una programación muy especial de este talent culinario, con contenidos exclusivos y con todas las novedades para la edición de este 2026. Precisamente, una de esas novedades es la incorporación de Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, como la nueva jueza que acompaña a Pepe Rodríguez y a Jordi Cruz.

El talent culinario arranca con potencia y refuerza aún más su conexión con el mundo digital (la comunidad MasterChef supera ya los cinco millones de seguidores en digital) y apuesta cada vez más por nuevas formas de disfrutar de la gastronomía, también a través de las redes sociales. Desde primera hora de la tarde de este lunes, en RTVE Play nos ponemos el delantal de MasterChef y repasamos y analizamos los grandes momentos que ha dejado este icónico programa de cocina. Los tres jueces estarán en el plató de EN PLAY para contar los entresijos de la nueva edición, y además, varias concursantes icónicas nos cuentan sus impresiones ante esta nueva etapa de MasterChef.

Qué decirte que no sepas (17:15 horas en RTVE Play) Juanjo Bona y Masi Rodríguez analizan los mejores momentos y anécdotas que deja el talent culinario, aunque también van un paso más allá: cuentan lo que pasa detrás de las cámaras. En este capítulo invitan a la creadora de contenido Marina Rivers que les ayudará a juzgar un plato típico que no te puedes perder. Qué decirte que no sepas es el videopódcast que te propone disfrutar de la cocina desde otro punto de vista.

Rivers Cam (18:00 horas en RTVE Play) Marina Rivers se adueña del micrófono de reportera para mostrar en primera persona qué se siente y cuáles son las rutinas de los y las aspirantes en MasterChef: ella participó en la novena edición de MasterChef Celebrity. En Rivers Cam, los espectadores pueden viajar a las pruebas de exteriores, colarse en los camerinos de los concursantes, en definitiva, descubrir el formato desde dentro. Aunque las cámaras del programa se apaguen, el objetivo de Rivers Cam está siempre preparado para captarlo absolutamente todo.

Lo: cocina, producto y naturaleza (18:30 horas en RTVE Play) La ganadora de MasterChef 10, María Lo, no podía faltar en este especial culinario. EN PLAY te muestra los mejores momentos, entrevistas y recetas de su videopódcast Lo: cocina, producto y naturaleza donde la gaditana nos abre las puertas de su casa y de su vida para mostrarnos su universo gastronómico, compartiendo recetas con su sello personal, siempre poniendo en valor los alimentos de proximidad y la cocina de aprovechamiento. Además, compartirá fogones y charla con otros aspirantes que también llegaron lejos en MasterChef.

Raíces, la historia de Carlos Maldonado (19:30 horas en RTVE Play) Ya ha llovido desde que el cocinero de Talavera de la Reina se hiciera con el reinado de MasterChef: era el año 2015, y la edición número tres. Desde entonces, la vida de Carlos Maldonado ha cambiado mucho y se ha convertido en un cocinero de referencia, logrando una Estrella Michelín con su restaurante Raíces. Precisamente, EN PLAY te ofrece varios capítulos de la serie documental Raíces, la historia de Carlos Maldonado que supone una mirada retrospectiva hacia ese joven rebelde que acompañaba a su padre en la venta ambulante y que conquistó a casi cuatro millones de espectadores al ganar la tercera edición de MasterChef.

EN PLAY Especial MasterChef 14 (21:00 horas en RTVE Play) Javi Hoyos y Marina Rivers presentan el especial que da la bienvenida a MasterChef 14... ¡Y entrevistan a los tres jueces! Marta Sanahuja, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz llegan para contar todas las novedades de esta edición y desvelar algunos secretos sobre los aspirantes. Además, en este espacio participan también algunos de las concursantes más destacadas de las distintas ediciones del talent culinario como son: Marta Verona , ganadora de MasterChef 6. Nutricionista, cocinera y docente, asegura que su objetivo es hacer que todas las personas coman sano de una manera fácil, placentera y "sin tirar la toalla a la primera de cambio". Este lunes, en EN PLAY, la cocinera nos cuenta cuáles son las claves para lograrlo.

, Nutricionista, cocinera y docente, asegura que su objetivo es hacer que todas las personas coman sano de una manera fácil, placentera y "sin tirar la toalla a la primera de cambio". Este lunes, en EN PLAY, la cocinera nos cuenta cuáles son las claves para lograrlo. María Lo, ganadora de MasterChef 10. Nació en Cádiz, pero vive en Barcelona. María Lo es, según sus propias palabras, "cocinera hasta la médula y disfrutona como nadie". La gaditana cuida y apuesta por el producto de proximidad y mezcla sus dos raíces: la andaluza por parte de madre y la china por parte de padre.

Nació en Cádiz, pero vive en Barcelona. María Lo es, según sus propias palabras, "cocinera hasta la médula y disfrutona como nadie". La gaditana cuida y apuesta por el producto de proximidad y mezcla sus dos raíces: la andaluza por parte de madre y la china por parte de padre. Ángela Gimeno, ganadora de MasterChef 12. Esta cocinera combina a la perfección las recetas tradicionales con los toques más innovadores, algo que demuestra, por ejemplo, en su tarta de queso hecha con toques clásicos y aportando el sabor especial que ofrece el licor.

Esta cocinera combina a la perfección las recetas tradicionales con los toques más innovadores, algo que demuestra, por ejemplo, en su tarta de queso hecha con toques clásicos y aportando el sabor especial que ofrece el licor. Gabriela Hinojosa, ganadora de MasterChef 13. Tras abandonar las finanzas definitivamente, Gabriela ha arrancado su proyecto más personal: ha puesto en marcha un catering donde la gastronomía es el eje central, pero también le da mucho peso a otros aspectos como la decoración, la personalización y el cuidado de cada evento. El valor de las tradiciones y lo clásico se mezcla con la modernidad y la vanguardia. En Play Especial MasterChef 14