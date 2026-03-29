Carlos Cuerpo, tras tomar posesión como vicepresidente: "Voy a seguir tendiendo la mano, intentando llegar a acuerdos"

El ministro de Economía y recién nombrado vicepresidente primero del Gobierno Carlos Cuerpo, ha asegurado este domingo que seguirá "tendiendo la mano" para "llegar a acuerdos".

En una entrevista este domingo con La Vanguardia, Cuerpo repasa la actualidad tras su toma de posesión y subraya la importancia de la "moderación" para llegar a acuerdos.

"Es que es como soy, por lo tanto no puedo evitarlo. Y además, es lo que quiere el presidente y lo que me ha pedido, que siga siendo como soy y que siga, por lo tanto, con esta mano tendida al diálogo y con una aproximación de moderación, que es la que he tenido hasta ahora", afirma.

Cuerpo insiste en la importancia del dialogo para conseguir que las medidas que se implementen "perduren en el tiempo" para conseguir "estos beneficios a largo plazo, estas conquistas sociales, y que vayamos transitando hacia la modernización de nuestra economía".