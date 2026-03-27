Euspel da la campanada al convertirse en la agrupación más votada en las recientes elecciones sindicales de la Ertzaintza. Tercera fuerza en 2022, fue el único sindicato que se desmarcó de la firma del último acuerdo regulador para el período 2025-2028.

Su no adscripción al convenio, que sí suscribieron ErNE, Esan y SiPE, unido a la capitalización del enfado de muchos agentes y su aproximación al movimiento asindical 'Ertzainas en lucha', ha resultado clave para que Euspel logre doblar los resultados de los últimos comicios. Ha obtenido un total de 1.564 votos frente a los 806 que recibió en 2022.

Esan repite como segunda fuerza y se queda a sólo 68 votos de la victoria, empatando a 20 en número de delegados con Euspel. Estos resultados que, a priori, pudieran parecer positivos, obvian un dato nada bueno para Esan: la pérdida del 17% de los votos.

Batacazo de ErNE Si bien Euspel se alzaba con el protagonismo de la jornada electoral, por su incontestable ascenso, los focos se dirigían también a ErNE pero por un motivo bien distinto. Sindicato mayoritario durante las últimas dos décadas, la pérdida de un 42% de los votos respecto a las elecciones anteriores, sitúa a la agrupación liderada por Sergio Gómez de Segura ante un nuevo escenario. Pasa a tener 15 delegados, 7 menos que en las anteriores elecciones. SiPE, por su parte, consigue, cuatro delegados, esto es, tres menos que en los comicios de 2022. ELA pierde tres representantes y sólo consigue un delegado, mientras que Ekos, que concurría por primera vez, no consigue representación.

Aumento de la abstención La abstención se ha situado en el 21,5%, lo que representa una subida de 12 puntos porcentuales en comparación con los datos de 2022, poniendo de manifiesto una desmovilización en las urnas de la Ertzaintza.

"No vamos a doblar el brazo" Tras la victoria, el presidente de Euspel, Joseba Saralegi, ha reconocido el profundo descontento que vive el colectivo. “Hay un malestar. Las condiciones se están devaluando y el día a día de los trabajadores de la Ertzaintza es cada vez más complicado”. Saralegi ha denunciado que “el acuerdo regulador no está funcionando” y ha alertado sobre la grave falta de efectivos. “Estamos 1.000 ertzainas menos. Con estos números no puedes sacar el trabajo del día a día”. El líder de Euspel ha mostrado disposición al diálogo con el Departamento de Seguridad, pero con límites claros. “Estamos abiertos a sentarnos y a hablar, pero no a concederle el gusto de firmarle un papel en blanco”. “El objetivo es dignificar nuestra profesión y que el colectivo mejore. No vivimos a gusto en el conflicto permanente”. Y ha concluido con un mensaje de firmeza y la promesa de ser fieles a sí mismos. “Nosotros no vamos a doblar el brazo. Euspel, a pesar de ganar las elecciones, no va a perder ni un ápice de su ADN”.