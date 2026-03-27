Comienza el juicio a Echenique por publicar un tuit sobre los abusos sexuales en la Iglesia

El exsecretario de Organización de Podemos Pablo Echenique es juzgado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid por la publicación de un tuit el que hablaba de "deportar sacerdotes" que hubieran abusado sexualmente de menores, que fue denunciado por la Fundación Española de Abogados Cristianos y en el que la Fiscalía no ve delito.

El exdirigente de Podemos publicó un tuit el 10 de mayo de 2024 en el que se hacía eco de unas declaraciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, sobre inmigración, en las que el religioso aseguraba: "Dentro de la apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados".

A esto, respondió Echenique en X: "Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria". Un mensaje que motivó la interposición de una querella por parte de Abogados Cristianos.

En su escrito de acusación, Abogados Cristianos señalaban la existencia de un presunto delito de provocación al odio y la discriminación recogido en el artículo 510 del Código Penal. Por ese motivo, pidieron que Echenique fuera condenado a un año de prisión y seis meses de multa como autor de un delito de provocación a la discriminación y al odio.

La Fiscalía se opuso a que se le abriera una causa al no ver delito. El ministerio público consideró que los hechos narrados "no son constitutivos de delito alguno" y que "no concurren en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal". "Al no existir delito no procede imponer pena alguna", abogó por la absolución.

Tiempo más tarde, un juzgado de Madrid procesó a Echenique y ordenó la apertura de juicio oral por un presunto delito de odio.

El Defensor del Pueblo, entre los testigos En el juicio está previsto que declaren los testigos propuestos por Abogados Cristianos: el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; dos periodistas de El País que han informado acerca de las acciones de la Fiscalía respecto a los procedimientos de abusos sexuales en la Iglesia, y María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Por su parte, el acusado había propuesto como testigo a Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3, si bien finalmente renunció a su testimonio, a lo que Abogados Cristianos se ha opuesto y ha pedido que se mantenga su comparecencia, según las fuentes consultadas. La Iglesia católica asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos: claves del acuerdo con el Gobierno