Las trabajadoras del hogar se concentran por un empleo digno
- El 30 de marzo se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
- En las protestas de Burgos, Zamora y Salamanca han pedido medidas que acaben con su precariedad
Estefany, Yuri, Wendi, Alicia… dan voz a un colectivo, el de las trabajadoras del hogar, que todavía luchan por sus derechos laborales. Ellas nos relatan que necesitan contratos en los que se respeten las horas que trabajan y, también, un trato digno.
El 95 por ciento de las trabajadoras del hogar son mujeres. El 50 por ciento son extranjeras en situación regular. Aunque todavía hay muchas de ellas sin papeles.
Hablamos con Yuri Arias, que es víctima del conflicto armado de Colombia. Tras seis meses en España, consiguió los papeles y acudió a Cáritas para formarse. Nos cuenta que sus inicios en Burgos fueron muy difíciles. Asegura que trabajaba más de ocho horas por una paga mínima. Ahora está contenta porque ha encontrado un trabajo con una familia que la respeta.
Y como ella, hay muchas que todavía no han regularizado su situación. Y cuando lo logran no es fácil conseguir un contrato. Así le ocurre a Wendi Raquel Núñez, que llegó hace un año a Zamora.
Unidas en la reivindicación con Cáritas
Por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se celebra el próximo 30 de marzo, quieren dar visibilidad a su realidad y piden que la sociedad reconozca su profesión. Los mismos testimonios se han repetido en distintas concentraciones en ciudades como Zamora, Salamanca y Burgos.
Se unen a sus reivindicaciones en Cáritas. Institución que denuncia, que, aunque sobre el papel, en los últimos años, el colectivo ha conseguido logros, la realidad es que muchas trabajadoras del hogar todavía siguen expuestas a situaciones de abuso y precariedad.