Las trabajadoras del hogar se concentran por un empleo digno

Estefany, Yuri, Wendi, Alicia… dan voz a un colectivo, el de las trabajadoras del hogar, que todavía luchan por sus derechos laborales. Ellas nos relatan que necesitan contratos en los que se respeten las horas que trabajan y, también, un trato digno.

El 95 por ciento de las trabajadoras del hogar son mujeres. El 50 por ciento son extranjeras en situación regular. Aunque todavía hay muchas de ellas sin papeles.

Hablamos con Yuri Arias, que es víctima del conflicto armado de Colombia. Tras seis meses en España, consiguió los papeles y acudió a Cáritas para formarse. Nos cuenta que sus inicios en Burgos fueron muy difíciles. Asegura que trabajaba más de ocho horas por una paga mínima. Ahora está contenta porque ha encontrado un trabajo con una familia que la respeta.

Y como ella, hay muchas que todavía no han regularizado su situación. Y cuando lo logran no es fácil conseguir un contrato. Así le ocurre a Wendi Raquel Núñez, que llegó hace un año a Zamora.