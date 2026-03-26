El Gobierno reclama la dimisión de la vicepresidenta valenciana por decir que "está lleno de prostitutas"

Un bronco pleno en las Cortes de la Comunidad Valenciana ha derivado en peticiones de dimisión o cese para la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, que al salir en defensa del presidente, Juanfran Pérez Llorca, acuso a la oposición de ser unos "machistas de libro" y de consentir un Gobierno central "lleno de prostitutas".

La polémica deriva del acceso de la mujer de Pérez Llorca a una plaza de funcionaria en la Diputación de Valencia. El propio presidente defendió el miércoles este acceso y negó "trato de favor" alguno, alegando que su mujer es funcionaria desde hace más de dos décadas.

Su número dos, Susana Camarero, responsable también de las competencias de Igualdad, ha acusado a los diputados opositores de ser "unos machistas de libro" por utilizar supuestamente a la mujer de Pérez Llorca como argumento político. "Métanse con el presidente", ha esgrimido, para acto seguido decir: "Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a las prostitutas".

Los ecos de este debate han llegado a oídos del Gobierno y de la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que ha lamentado en redes sociales que "este Consell ha perdido el rumbo y las formas". "Su único argumento es intentar degradar a las mujeres que trabajamos por un país mejor", ha dicho, en un mensaje en redes sociales en las que ha emplazado a Camarero a retirar de manera "inmediata" sus palabras o, de lo contrario, "debe ser cesada".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclamado de manera directa la dimisión de la vicepresidenta valenciana. "El insulto a las mujeres, el llamarnos prostitutas, es el pago a Vox por los servicios prestados. El PP no puede caer más bajo", ha lamentado, introduciendo en la ecuación al partido con el que el PP negocia estos días la constitución de varios gobiernos a nivel autonómico.

En la misma línea, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha afirmado que este tipo de declaraciones evidencian la "degradación total de la política y de lo que representa".