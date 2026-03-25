Qué se sabe del vídeo viral de los siete perros encontrados solos en una carretera de China

Un vídeo viral ha circulado en las redes la última semana, mostrando siete perros caminando solos por una carretera en la provincia de Jilin, en China. El 25 de marzo, RTVE Noticias publicó un artículo en el que se afirmaba que los animales habían sido robados para el consumo de carne, pero que habían logrado huir del transporte ilegal y habían recorrido solos más de 17 kilómetros para volver a casa.

Sin embargo, esta información no es cierta. El vídeo sí que es real, y circula desde el día 16 de marzo, según ha comprobado VerificaRTVE. Pero la cuenta oficial del Departamento de Cultura de la provincia de Jilin ha desmentido el contexto de la historia: que hubieran sido robados para ser consumidos y que hubieran recorrido 17 kilómetros.

Según explica la CNN citando al periódico estatal chino City Evening News, que localizó a los dueños, todos los perros pertenecían a aldeanos que vivían a pocos kilómetros de la carretera donde fueron filmados. Los dueños explicaron que la pastora alemana estaba en celo, razón por la cual otros perros se sentían atraídos por ella.

La mayoría de los perros del pueblo andan sueltos y a menudo desaparecen durante uno o dos días durante su ciclo de celo, ha informado otro medio local, Cover News. Los siete perros en cuestión ya han regresado a casa, y la pastora alemana ahora está atada con correa hasta que termine su celo.

Pedimos disculpas por publicar una información no contrastada.