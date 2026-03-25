Siete perros robados recorren 17 kilómetros para volver solos a casa en China

Siete perros se han vuelto virales en redes sociales después de ser captados en un vídeo volviendo solos a casa en la provincia de Jilin, en China. Los animales habían sido robados para el consumo de carne, sin embargo, estos lograron huir del transporte ilegal y recorrer solos más de 17 kilómetros para volver a casa.

La travesía duró dos días, entre el 16 y el 18 de marzo, y estuvo liderada por un corgi que guió al resto de perros hasta sus hogares. Los dueños de las mascotas eran vecinos, por los que los animales ya se conocían entre ellos. Los perros llegaron a sus casas con vida y sin presentar lesiones graves.

En el vídeo, los siete perros aparecen caminando por el arcén de una carretera de noche, mientras un usuario de redes sociales capturaba la escena.

La popularidad del consumo de carne de perro en China, hace que cada vez sean más frecuentes la captura de estos animales domésticos. Legalmente, desde 2020 estas mascotas no están consideradas como animales de consumo, sin embargo, esta costumbre está "tolerada" por la sociedad china.