Dimite la ministra de Turismo en Italia tras las presiones de Meloni pese a su resistencia inicial

La ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanchè, ha presentado finalmente su dimisión, tal como le había pedido públicamente la primera ministra, Giorgia Meloni. La renuncia se produce tras un periodo de resistencia por parte de Santanchè, quien llegó a personarse en el ministerio la mañana de este mismo miércoles pese a la solicitud de cese.

La salida de la ministra, perteneciente a los ultraderechistas de Hermanos de Italia, llega en plena crisis del Ejecutivo tras la derrota en el reciente referéndum constitucional sobre la reforma judicial. Este resultado ya había propiciado las dimisiones del subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y de la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

Poco después de estas renuncias, fue cuando Meloni invitó a Santanchè en un comunicado público a seguir sus pasos.