Dimite la ministra de Turismo en Italia tras las presiones de Meloni pese a su resistencia inicial
- El Ejecutivo se encuentra en plena crisis tras la derrota en el reciente referéndum constitucional
- La exministra se encuentra implicada en varios procesos por presunta falsificación de balances y fraude de beneficios
La ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanchè, ha presentado finalmente su dimisión, tal como le había pedido públicamente la primera ministra, Giorgia Meloni. La renuncia se produce tras un periodo de resistencia por parte de Santanchè, quien llegó a personarse en el ministerio la mañana de este mismo miércoles pese a la solicitud de cese.
La salida de la ministra, perteneciente a los ultraderechistas de Hermanos de Italia, llega en plena crisis del Ejecutivo tras la derrota en el reciente referéndum constitucional sobre la reforma judicial. Este resultado ya había propiciado las dimisiones del subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y de la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.
Poco después de estas renuncias, fue cuando Meloni invitó a Santanchè en un comunicado público a seguir sus pasos.
El factor del referéndum
Aunque Meloni no ha sido explícita con los motivos de su petición, el rechazo de los italianos al proyecto de reforma judicial el pasado lunes ha cambiado la situación. Este revés, el primero para la líder de extrema derecha desde que asumió el cargo en octubre de 2022, le ha impulsado a prescindir de los miembros del Gobierno que enfrentan problemas legales. En el caso de Santanchè, se encuentra implicada en varios procesos por presunta falsificación de balances en su antigua editorial, Visibilia, y fraude de beneficios durante la pandemia.
En una carta dirigida a la primera ministra y difundida por el ministerio, Santanchè ha subrayado que su marcha es una respuesta exclusiva a la autoridad de Meloni: "He querido que quedara públicamente claro que eras tú quien me pedía dejar este cargo, porque, como siempre he dicho, habría dimitido solo ante una solicitud tuya explícita y pública". Además, ha afirmado que ha desempeñado sus trabajo con sus "mejores capacidades".
La ahora exministra ha defendido que su historial penal actual es "impecable" y "limpio", y ha querido desvincular su salida del fracaso en las urnas para evitar ser señalada como responsable de la situación política actual: "Quería que se mantuviera separada tanto de los comentarios sobre el referéndum, ya que no quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que ciertamente no ha sido determinada por mí". Sin embargo, la noticia de su renuncia ha provocado aplausos en la Cámara Baja.
Santanchè concluye su carta con la confesión de su "amargura" por el desenlace de su trayectoria ministerial, pero asegurando que valora más la amistad con la mandataria y el futuro de su movimiento político. Con esta renuncia, Meloni suma su segunda baja en el gabinete tras la dimisión del extitular de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en agosto de 2024.
Conocida por su franqueza, Santanchè se ha visto envuelta en largas disputas judiciales, pero se había resistido a las reiteradas peticiones de la oposición para que renunciara. Se enfrenta a un juicio por cargos de falsedad contable en el grupo editorial Visibilia, del que era propietaria, y la fiscalía también busca su procesamiento por presunto fraude de prestaciones en la misma empresa durante la pandemia de Covid-19. En disputas que se remontan aún más atrás, está siendo investigada en dos casos de presunta quiebra fraudulenta en un grupo de bioalimentación del que era presidenta.
La decisión de Santanchè de renunciar se produce después de que la oposición de centroizquierda presentara una moción de censura que se habría debatido la semana siguiente, lo que podría haber supuesto una situación embarazosa para Meloni.