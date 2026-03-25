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Científicos palentinos internacionales se unen en una asociación: "Es bueno que los jóvenes sepan que estamos ahí"

  • El grupo lo forman desde astrofísicos a bioquímicos que hacen ciencia en distintos países
  • Se ofrecen a la comunidad educativa para labores de divulgación y asesoramiento
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Científicos palentinos internacionales se unen para divulgar la ciencia en la provincia
Carlos Rodríguez (RTVE Castilla y León)

La diáspora científica palentina se organiza. Una decena de investigadores han decidido unirse en asociación para dar a conocer a la sociedad de la provincia, y en particular a su comunidad educativa, sus actividades y experiencias profesionales. Una labor que desarrollan en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia y España y en áreas tan punteras como la astrofísica, la bioquímica y la lucha contra el cáncer. El objetivo es crear en la sociedad que les vio nacer un clima más propicio al estudio y al desarrollo de la ciencia y de la tecnología.

Su primera iniciativa, un blog

La primera de sus iniciativas ha sido la creación de un blog con los perfiles y las trayectorias de una decena de investigadores palentinos que trabajan en centros de referencia a nivel nacional e internacional. Su creador y desarrollador, Tomás Ortín, profesor de investigación del Instituto de Física Teórica, un centro mixto entre el CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid, detalla su objetivo: “es revertir lo aprendido a la sociedad y ofrecer sus servicios en especial -continúa- a la comunidad educativa con fórmulas como pueda ser la divulgación en centros de enseñanza o la mentorización o acompañamiento al alumnado".

Otro de los objetivos de la asociación, explica Ortín, es que otros científicos palentinos puedan sumarse a la iniciativa y les ayuden a transmitir la importancia de la ciencia para el futuro: “Pensamos que en Castilla y León se mira mucho hacía atrás, se mira en las glorias pasadas y creemos que hay que mirar al futuro y la ciencia es parte ineludible (…) No se pueden tomar decisiones políticas y económicas sin tener en cuenta la ciencia. Esa conciencia queremos trasladarla a la sociedad”.

María José Caloca, ejemplo palentino de diáspora científica

Científica titular del CSIC, María José Caloca, palentina, desarrolla su labor en el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid. Antes pasó por la Escuela de Medicina de Filadelfia, en Estados Unidos y por el Centro de Investigación del Cáncer, en Salamanca.

“Estudiamos proteínas, moléculas (…) que en un principio pueden ser importantes en diversas patologías, cosas que se pueden alterar y pueden dar lugar a una enfermedad”, explica. El fin, dice, es “encontrar a la larga conocimiento que pueda dar luz a la Biomedicina para el tratamiento de enfermedades o para la prevención”.

Cuando habla de su periplo como investigadora, Caloca se remonta a su época de estudiante en el Instituto Alonso Berruguete, de Palencia, más conocido como ‘El Nuevo’. “Mi profesora de Biología, Pilar Estrada, era excepcional. Tenía mucha pasión y nos lo transmitió. En el laboratorio vi que la biología me gustaba mucho”.

Hoy, junto al resto de compañeros, quiere volver a ese espíritu de los profesores de la Transición. Docentes muy formados y con enorme iniciativa, nos recuerdan. La vía la asociación que acaban de crear. “Palencia, al no tener tantas carreras, no tienen referencias y es bueno que los jóvenes sepan que estamos ahí y que somos accesibles”.

La Ciencia, presente en el escudo de Palencia

‘Ciencia’, palabra recogida en el escudo de Palencia

Además del blog, la asociación ha empezado con charlas, como la impartida recientemente por Carmen Guerrero, catedrática en Salamanca e investigadora del Centro de Investigación del Cáncer, en el Ateneo de Palencia. En mayo tienen previsto un gran evento en la ciudad, que no quieren desvelar. “La intención es atraer a la gente y proyectar lo que es la ciencia en Palencia”, nos aseguran sus promotores, que no entienden la escasa dedicación que las instituciones de Palencia dedican a la ciencia, conocimiento que se remonta al Estudio General de 1212, y cuando la divisa de su escudo provincial recoge la leyenda “Armas y Ciencia”.

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