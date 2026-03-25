Científicos palentinos internacionales se unen en una asociación: "Es bueno que los jóvenes sepan que estamos ahí"

La diáspora científica palentina se organiza. Una decena de investigadores han decidido unirse en asociación para dar a conocer a la sociedad de la provincia, y en particular a su comunidad educativa, sus actividades y experiencias profesionales. Una labor que desarrollan en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia y España y en áreas tan punteras como la astrofísica, la bioquímica y la lucha contra el cáncer. El objetivo es crear en la sociedad que les vio nacer un clima más propicio al estudio y al desarrollo de la ciencia y de la tecnología.

Su primera iniciativa, un blog La primera de sus iniciativas ha sido la creación de un blog con los perfiles y las trayectorias de una decena de investigadores palentinos que trabajan en centros de referencia a nivel nacional e internacional. Su creador y desarrollador, Tomás Ortín, profesor de investigación del Instituto de Física Teórica, un centro mixto entre el CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid, detalla su objetivo: “es revertir lo aprendido a la sociedad y ofrecer sus servicios en especial -continúa- a la comunidad educativa con fórmulas como pueda ser la divulgación en centros de enseñanza o la mentorización o acompañamiento al alumnado". Otro de los objetivos de la asociación, explica Ortín, es que otros científicos palentinos puedan sumarse a la iniciativa y les ayuden a transmitir la importancia de la ciencia para el futuro: “Pensamos que en Castilla y León se mira mucho hacía atrás, se mira en las glorias pasadas y creemos que hay que mirar al futuro y la ciencia es parte ineludible (…) No se pueden tomar decisiones políticas y económicas sin tener en cuenta la ciencia. Esa conciencia queremos trasladarla a la sociedad”.

María José Caloca, ejemplo palentino de diáspora científica Científica titular del CSIC, María José Caloca, palentina, desarrolla su labor en el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid. Antes pasó por la Escuela de Medicina de Filadelfia, en Estados Unidos y por el Centro de Investigación del Cáncer, en Salamanca. “Estudiamos proteínas, moléculas (…) que en un principio pueden ser importantes en diversas patologías, cosas que se pueden alterar y pueden dar lugar a una enfermedad”, explica. El fin, dice, es “encontrar a la larga conocimiento que pueda dar luz a la Biomedicina para el tratamiento de enfermedades o para la prevención”. Cuando habla de su periplo como investigadora, Caloca se remonta a su época de estudiante en el Instituto Alonso Berruguete, de Palencia, más conocido como ‘El Nuevo’. “Mi profesora de Biología, Pilar Estrada, era excepcional. Tenía mucha pasión y nos lo transmitió. En el laboratorio vi que la biología me gustaba mucho”. Hoy, junto al resto de compañeros, quiere volver a ese espíritu de los profesores de la Transición. Docentes muy formados y con enorme iniciativa, nos recuerdan. La vía la asociación que acaban de crear. “Palencia, al no tener tantas carreras, no tienen referencias y es bueno que los jóvenes sepan que estamos ahí y que somos accesibles”. La Ciencia, presente en el escudo de Palencia