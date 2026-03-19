Antigüedad, el pueblo que se adorna con frases en latín
- Recorremos las calles con el profesor de filosofía jubilado que lidera la iniciativa seguida por los vecinos
- Esta semana han puesto 15 frases nuevas; ya hay 130 reflexiones eternas repartidas por el pueblo
Las calles de Antigüedad, una localidad del Cerrato palentino, estrenan estos días nueva decoración en sus fachadas. Ni motivos florales ni cenefas con grabados geométricos: son azulejos que forman frases en latín. Azulejos nuevos, fabricados por una empresa especializada de Málaga. E instalados ahora, con cemento fresco: ayudan los alguaciles municipales y Esteban, uno de los jubilados del lugar. Lo único antiguo es el sentido de cada palabra. Más que antiguo, eterno. Escogen sentencias que el tiempo no hace más que seguir subrayando siglo a siglo.
La iniciativa partió de Andrés, un profesor de Filosofía jubilado que también fue seminarista: de ahí su dominio del latín. En el año 2021 se dio cuenta de que tanto el topónimo de la villa, Antigüedad, como su apellido más común, Román, y la diosa representada en la plaza de la iglesia, Flora, eran nombres que provienen del latín y decidió que abrazar esa lengua sería una bonita manera de darle al pueblo una imagen diferenciada y singular. La iniciativa se ha convertido en un recurso para promocionar a la población.
Musica magia est
Ya hay 120 frases repartidas por las casas y los edificios institucionales; 15 de nuevo cuño, de esta misma semana. A pesar de que Andrés conoce la lengua, siempre toma le envía las frases para corregir a su amigo Cirilo, profesor de Latín en el País Vasco y también vecino de Antigüedad. Las de los edificios oficiales, como el ayuntamiento, el centro de salud o la biblioteca, tienen relación con su identidad o propósito. Las que decoran las casas de los vecinos suelen ser reflexiones filosóficas o referirse a cualidades personales.
Se pueden leer frases como Nosce te ipsum -Conócete a ti mismo-, Ommnia tempus habent -Todo tiene su momento-, Sapere aude - Atrévete a saber-, Musica magia est -La música es magia- o Docendo discimus -Enseñando aprendemos.
Fiestas como en la Antigua Roma
Con motivo de la fiestas, el año pasado hicieron una primera recopilación de frases y este año esperan hacerlo de nuevo. Es más, Andrés y sus amigos se proponen hacer Las Floralias, unas fiestas que se celebraban en la antigua Roma en torno a la diosa Flora, entre el 28 de abril y el 3 de mayo. Si la iniciativa prospera, será un nuevo atractivo turístico para la localidad, que ya presume de unos cuantos: tiene la llamada Cruz de la Muñeca, que marca el lugar donde, según la leyenda, al cortejo fúnebre de Felipe el Hermoso se le cayó al suelo el féretro en presencia de la reina Juana I.
También cuenta con otras curiosidades: un monumento a Lance Armstrong, que en una Vuelta a Castilla y León sufrió una caída al pasar por la localidad. Y un avión de combate F-4 Phantom II en recuerdo de dos vecinos de Antigüedad que fueron de los primeros aviadores españoles.