La playa de El Sardinero amanece con un delfín varado en la arena

Una hembra de delfín común ha aparecido varada este martes en la playa de El Sardinero y, una vez recibido el aviso, un agente del medio natural ha acudido al lugar donde se encontraba el cuerpo para trasladarlo al centro de recuperación de fauna del Gobierno de Cantabria. No se trata de un hecho excepcional, ya que esta especie vive cerca de la costa cantábrica y, de hecho, suele entrar con asiduidad en la Bahía de Santander para dar a luz a sus crías.

El ejemplar, que medía 1.70 metros y pesaba alrededor de 120 kilogramos, ha aparecido en la segunda playa del Sardinero, a la altura del Hotel Chiqui, y han sido muchos los curiosos que se han acercado a fotografiarlo a primera hora de la mañana. Lo han hecho guardando las distancias porque el animal ha estado custodiado en todo momento por operarios del Servicio de Playas del Ayuntamiento de Santander, que posteriormente ha ayudado al agente del medio natural a retirar al delfín.

El ejemplar medía 1.70 metros y unos 120 kilos. C.P.

Según el primer análisis visual, el animal no presentaba ninguna herida ni en la piel ni en la boca, por lo que todo apunta a que puede ser una muerte natural, pero esa incógnita no se resolverá hasta que se realice el análisis necropsial. Diego de Vallejo, responsable de comunicación de la red de varamientos de Cantabria (Revarca), ha comentado que estos varamientos entran dentro de lo normal: "No es preocupante. La playa de El Sardinero es muy frecuentada e impacta mucho socialmente, pero es muy habitual que un animal adulto muera por causas naturales y los cuerpos sean arrojados a la costa por el oleaje. Ahora veremos qué tiene en el estómago, cómo tiene los órganos... Ahí, determinaremos si ha muerto por brucelosis o si tiene anisakis; en definitiva, si es por causa natural o por interacción con los humanos ".

Con el varamiento de esta hembra de delfín común, ya son tres en lo que va de 2026, una cifra que está por debajo de lo habitual, pero no se descarta que pueda aumentar en las próximas semanas.