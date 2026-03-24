Mujeres al frente de cambio en el mundo rural piden más visibilidad

La asociación Fademur ha vuelto a poner en marcha el programa "La Vuelta a la España Rural. Mujeres al frente del cambio". Una iniciativa para promover el liderazgo, el emprendimiento femenino y para denunciar la gran brecha de género que sigue existiendo en el mundo rural. El tour se iniciaba en el municipio murciano de Bullas, con una jornada formativa sobre el acceso a ayudas, financiación, el uso de nuevas tecnologías, titularidad compartida y relatos de emprendedoras en el mundo rural.

Entre estas historias se encuentra la de Juana Fernández. Ella emprendió hace 18 años con su restaurante 'Taller de Sabores' en Bullas, un negocio que une gastronomía y agricultura ecológica. Ella cultiva lo que luego se cocina en su restaurante.

"Se trata de un restaurante en el que hemos integrado la agricultura a la gastronomía del local. Para cerrar el circulo, comemos y elaboramos lo que tenemos en el campo", declara Juana Fernández, propietaria de "Taller de Sabores".

“Con este proyecto, quería traer al pueblo todo lo que echamos de menos de las ciudades“

Pero su proyecto además tiene otro objetivo: enriquecer el pueblo a nivel cultural organizando talleres, exposiciones y encuentros. "Con este proyecto, quería traer al pueblo todo lo que echamos de menos de las ciudades: teatro, cine, exposiciones, arte... Todo eso lo traemos aquí, para que el pueblo no lo eche de menos" añade.

Además, el 95% de la plantilla de Taller de Sabores es femenina y siempre trabajan, asegura Fernández, con mujeres productoras de la zona, que tengan al menos un cargo ejecutivo.

Como ella, otras mujeres no han querido abandonar sus pueblos y luchan día a día para dar visibilidad a sus proyectos.

"Las mujeres siempre han cocinado en casa para la familia y siempre han trabajado en el campo, pero la visibilidad siempre se la llevan los hombres" declara Fernández. "En todos los aspectos, en gastronomía y agricultura, los hombres siempre están en la cúspide. Mujeres poquitas", añade.