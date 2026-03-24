Mujeres al frente de cambio en el mundo rural piden más visibilidad
- Desde Fademur denuncian la gran brecha de género que sigue existiendo en el mundo rural
- Menos del 30% de las mujeres son propietarias de las explotaciones agrarias y ganaderas
La asociación Fademur ha vuelto a poner en marcha el programa "La Vuelta a la España Rural. Mujeres al frente del cambio". Una iniciativa para promover el liderazgo, el emprendimiento femenino y para denunciar la gran brecha de género que sigue existiendo en el mundo rural. El tour se iniciaba en el municipio murciano de Bullas, con una jornada formativa sobre el acceso a ayudas, financiación, el uso de nuevas tecnologías, titularidad compartida y relatos de emprendedoras en el mundo rural.
Entre estas historias se encuentra la de Juana Fernández. Ella emprendió hace 18 años con su restaurante 'Taller de Sabores' en Bullas, un negocio que une gastronomía y agricultura ecológica. Ella cultiva lo que luego se cocina en su restaurante.
"Se trata de un restaurante en el que hemos integrado la agricultura a la gastronomía del local. Para cerrar el circulo, comemos y elaboramos lo que tenemos en el campo", declara Juana Fernández, propietaria de "Taller de Sabores".
“Con este proyecto, quería traer al pueblo todo lo que echamos de menos de las ciudades“
Pero su proyecto además tiene otro objetivo: enriquecer el pueblo a nivel cultural organizando talleres, exposiciones y encuentros. "Con este proyecto, quería traer al pueblo todo lo que echamos de menos de las ciudades: teatro, cine, exposiciones, arte... Todo eso lo traemos aquí, para que el pueblo no lo eche de menos" añade.
Además, el 95% de la plantilla de Taller de Sabores es femenina y siempre trabajan, asegura Fernández, con mujeres productoras de la zona, que tengan al menos un cargo ejecutivo.
Como ella, otras mujeres no han querido abandonar sus pueblos y luchan día a día para dar visibilidad a sus proyectos.
"Las mujeres siempre han cocinado en casa para la familia y siempre han trabajado en el campo, pero la visibilidad siempre se la llevan los hombres" declara Fernández. "En todos los aspectos, en gastronomía y agricultura, los hombres siempre están en la cúspide. Mujeres poquitas", añade.
Fademur denuncia la brecha de género
En el Año Internacional de la Mujer Agricultora, desde Fademur, denuncian que sigue existiendo una gran brecha de genero en el mundo rural. Las mujeres agricultoras y ganaderas de la Región de Murcia piden más visibilidad por el trabajo que realizan, que según la presidenta de Fademur Murcia, María Victoria Molina Gómez, "es trabajo con mayúsculas".
"Además del trabajo, llevamos la corresponsabilidad de la casa, el cuidado de los hijos, muchas veces vivimos en lugares apartados y hacemos de taxistas para llevar a los hijos de un sitio a otro, hacemos muchas cosas", declara la presidenta de Fademur Murcia.
“Hay muy pocas mujeres que lideren proyectos en el medio rural o de agricultura“
Según la presidenta de Fademur Murcia, todavía hay muchas brechas y las mujeres en el campo no pasan de ser peones agrícolas. "Hay muy pocas mujeres que pasan de esa categoría profesional, hay muy pocas mujeres que lideren proyectos en el medio rural o de agricultura, gerentes de cooperativas no llegamos ni al 4%, pilotas de dron no llegamos ni al 1%, la brecha que hay es muy grande".
Respecto a la propiedad de la tierra, los hombres son propietarios del 70% de las propiedades agrícolas y ganaderas, mientras que las mujeres no llegan ni al 30%. Por ello, desde Fademur, piden dar mayor difusión a la Ley de Titularidad Compartida que se aprobó en el 2011 para reconocer el trabajo de las mujeres y darles la visibilidad que se merecen.
La Ley de Titularidad Compartida que se aprobó en el 2011, pretende que la mujer participe al 50% de absolutamente todo, destaca María Victoria Molina. "Pedimos participar de los beneficios, también de las preocupaciones, pero que también podamos pedir ayudas a nuestro nombre, podamos cobrar las ayudas de la PAC a nuestro nombre. Estamos ahí al 50%" aclara.