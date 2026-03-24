La izquierda de la primera ministra gana las elecciones danesas pero tendrá que pactar, según sondeos a pie de urna

El bloque de izquierda que lidera la primera ministra, Mette Frederiksen, aventaja al de los partidos de derecha en las elecciones de Dinamarca de este martes, aunque sin mayoría suficiente para gobernar por sí sola, según los sondeos a pie de urna.

La coalición de la socialdemócrata Frederiksen obtiene el 47,1 % de los votos frente al 42,2 % de la derecha, según un sondeo de la televisión pública DR, que otorga al centrista Los Moderados, con el 8,2 %, el papel de árbitro. Esta formación es ya en la actualidad uno de los partidos que integran el Ejecutivo danés.

Por formaciones, el Partido Socialdemócrata que lidera la primera ministra ha sido el más votado con el 19,2 %, el peor resultado en un siglo, por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,4 %, la Alianza Liberal, con el 10,5 %, y el Partido Liberal, con el 9,3 %, también las peores cifras en la historia de la fuerza política que tradicionalmente ha dominado el bloque de derecha..

Si se confirma el resultado en el escrutinio oficial, Frederiksen, que está al frente del Gobierno desde 2019 y adelantó unos meses los comicios tras las amenazas de Donald Trump de hacerse con Groenlandia, podría tener dificultades para formar gabinete.