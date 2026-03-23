El impacto del dinero en nuestra salud mental y cómo gestionarlo

Es ineludible: el dinero es un factor que influye en nuestro bienestar psicológico. A lo largo de nuestra existencia hay situaciones que nos hacen pensar en nuestras finanzas más de lo que nos gustaría: deudas, despidos o firmas de hipotecas son algunos ejemplos de estrés financiero.

Sin embargo, a pesar de ser parte fundamental de la vida, cuesta hablar del dinero, tal y como ha subrayado la psicóloga María Bernardo en este episodio de Economía de bolsillo. "Me da mucha rabia que el dinero siga siendo un tema tan tabú, cuando está en la base de muchos por problemas".

¿Por qué nos cuesta hablar de nuestra situación económica? Para María Bernardo existen varios motivos por los que la economía individual suele ser un tema autocensurado. Por un lado, con el dinero nos han enseñado dos cosas opuestas: "Es muy importante y está feo hablar de ello, es de poca clase". Por otro lado, en muchas ocasiones puede representar emociones incómodas de compartir: "No vas a decir que sientes vergüenza por perder el trabajo, que te sientes porque te vaya mejor que a tu entorno o que te da envidia que a tus amigos les vaya mejor que a ti".