El impacto del dinero en nuestra salud mental y cómo gestionarlo
- El programa Economía de bolsillo analiza cómo afectan los problemas económicos a nuestro bienestar psicológico
- La psicóloga María Bernardo subraya que la crisis de la vivienda es un problema que nos está quitando salud "a una marcha acelerada"
Es ineludible: el dinero es un factor que influye en nuestro bienestar psicológico. A lo largo de nuestra existencia hay situaciones que nos hacen pensar en nuestras finanzas más de lo que nos gustaría: deudas, despidos o firmas de hipotecas son algunos ejemplos de estrés financiero.
Sin embargo, a pesar de ser parte fundamental de la vida, cuesta hablar del dinero, tal y como ha subrayado la psicóloga María Bernardo en este episodio de Economía de bolsillo. "Me da mucha rabia que el dinero siga siendo un tema tan tabú, cuando está en la base de muchos por problemas".
¿Por qué nos cuesta hablar de nuestra situación económica?
Para María Bernardo existen varios motivos por los que la economía individual suele ser un tema autocensurado. Por un lado, con el dinero nos han enseñado dos cosas opuestas: "Es muy importante y está feo hablar de ello, es de poca clase". Por otro lado, en muchas ocasiones puede representar emociones incómodas de compartir: "No vas a decir que sientes vergüenza por perder el trabajo, que te sientes porque te vaya mejor que a tu entorno o que te da envidia que a tus amigos les vaya mejor que a ti".
La crisis de la vivienda: el gran problema de toda una generación
Una de las preguntas que se ponen en la mesa, durante este episodio, es si pensamos mucho en dinero. Según María Bernardos, la firma de una hipoteca o rumores de despido en una empresa son asuntos que nos pueden generar insomnio y es normal estar intranquilo, pero sostiene que hay que buscar el un equilibrio "no podemos obsesionarlos y permitir que afecte a nuestro día a día".
Precisamente, dentro de esas situaciones que nos quitan el sueño está la crisis de vivienda: "Es un problema que a una marcha acelerada nos está quitando salud [...] Es el problema de toda una generación". En este sentido, María Bernardos recuerda que el acceso a la vivienda no es solo comprarte una casa es mucho más que eso: "Es poder vivir la vida que quieres vivir, es poder planificar con libertad que es lo que quieres hacer […] es poder decidir si quieres tener o no hijos".
Además, señala que se trata de un problema estructural y, en muchos casos, las decisiones individuales pueden tener "un impacto reducido". Dentro de lo que sí está en nuestra mano, la psicóloga recomienda tener un plan de acción objetivo y con sentido. Es decir, que no hay que vivir angustiado ahorrando sin disfrutar, pero tampoco gastar a lo loco.