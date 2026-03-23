Cuatro de cada diez docentes asturianos han sufrido agresiones durante el último curso escolar, según CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado los resultados de la Encuesta Integrada de Condiciones del Profesorado, elaborada en el marco del informe '¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente'. Con más de 7.500 docentes encuestados en toda España, los datos indican que Asturias no es una excepción: el profesorado de la región siente que trabaja en condiciones de abandono institucional, con falta de reconocimiento y una creciente conflictividad en las aulas.

El 42,2% del profesorado del Principado declara haber sufrido alguna agresión o trato vejatorio durante el último curso escolar. La agresión verbal es la forma más extendida, pero los datos incluyen también agresiones físicas, conflictos con familias y acoso. Apuntan desde el sindicato que miles de docentes asturianos enfrentan cada año situaciones de violencia en su puesto de trabajo sin que la Administración haya dado una respuesta a la altura. Además, el 56,2% del profesorado afirma que su alumnado no muestra el respeto ni el comportamiento adecuados en el aula y apenas el 7,8% percibe apoyo explícito por parte de las familias, uno de los registros más bajos de toda España.

Protocolos poco efectivos, exceso de burocracia y sueldos bajos El 95,3% de los docentes rechazan los protocolos de convivencia vigentes por considerarlos inútiles o insuficientes para gestionar los conflictos reales del aula. La carga burocrática alcanza en Asturias un 98,4% de rechazo: prácticamente la totalidad del profesorado asturiano afirma que el papeleo excesivo le impide dedicarse a lo que realmente importa, que es enseñar. Y el 84,4% considera que su retribución no es acorde a las funciones, la responsabilidad y la exigencia que implica la docencia. Nueve de cada diez docentes en España sienten lo mismo. A esto se suma que el 57,8% del profesorado asturiano no siente ningún respaldo de la Administración en el ejercicio de sus funciones, un porcentaje cuatro puntos por encima de la media nacional. El 70,3% denuncia falta de reconocimiento profesional y social. Campaña CSIF Educación Asturias