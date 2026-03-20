BTS vuelve tras el servicio militar con “Arirang” y un concierto histórico en Seúl

BTS está de vuelta. Tras culminar su servicio militar, la banda surcoreana más influyente del planeta marca hoy su regreso definitivo con el lanzamiento de "Arirang", su quinto álbum de estudio y el primero en casi cuatro años. La celebración alcanzará su punto álgido este sábado con un concierto histórico en Seúl transmitido en vivo por Netflix a todo el mundo. De esta forma, BTS dará el pistoletazo de salida a una gira mundial que llegará a ciudades como Madrid, Ciudad de México y Buenos Aires.

"Arirang": el álbum de BTS inspirado en un canto coreano

El álbum tiene 14 canciones y toma su nombre de la tradicional melodía folclórica coreana, considerada un símbolo cultural de identidad nacional. “Trascendiendo el tiempo y las generaciones, este canto se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, afirma BigHit Music.

Como explica la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el “arirang” es un canto lírico popular que se recrea y transmite oralmente. Entre los temas que trata este campo, menciona la separación y el encuentro, las penas y alegrías y la felicidad. "Este canto se interpreta en ocasiones muy diversas, tanto en el seno de las familias, círculos de amigos y comunidades, como en actos públicos y festividades", indica el organismo.

El single principal, SWIM, se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. Como explica BigHit, "en lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma”.

Hong Seok-kyeong, directora del Centro de Estudios del Hallyu de la Universidad Nacional de Seúl y autora del libro 'BTS on the Road', esperaba que con este álbum el grupo dejará atrás su narrativa de adolescencia para abordar temas más maduros: “Una vez que alguien regresa del servicio militar en Corea del Sur, es tratado como adulto. Se graduarán de la historia de crecimiento adolescente y avanzarán hacia un mundo adulto independiente”.