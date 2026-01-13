El grupo de k-pop surcoreano BTS dará dos conciertos en Madrid durante el tour mundial que celebra su regreso
- La banda tuvo que hacer un parón en 2022 para que sus integrantes realizaran el servicio militar surcoreano
- Los conciertos en Madrid tendrán lugar el 26 y 27 de junio, según ha anunciado el grupo a través de su página web
El grupo surcoreano BTS llega a España en un tour mundial para conmemorar su regreso con dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano el 26 y 27 de junio, según ha anunciado la banda de k-pop este martes a través de su página web. Los siete integrantes de la banda detuvieron su producción artística en 2022 ya que debían realizar el servicio militar surcoreano, obligatorio por ley.
Las entradas para estas dos actuaciones se podrán adquirir a través de Ticketmaster a partir del próximo 24 de enero a las 14.00 horas. La gira se dividirá en dos partes, por un lado la norteamericana y, por otro, la europea. En el Viejo Continente su primera parada será Madrid y posteriormente se dirigirán a Bruselas, Bélgica, donde darán otros dos conciertos, el 1 y el 2 de julio. A continuación, Londres el 6 y 7 de julio, Múnich el 11 y 12 de julio y terminarán en París los días 17 y el 18 de julio.
Los miembros del club de fans oficial de la banda podrán acceder a la preventa de entradas para el Riyadh Air Metropolitano el jueves día 22 desde las 14.00 hasta las 21.59.
Fenómeno musical mundial
BTS es uno de los grupos de K-Pop más escuchados a nivel mundial y esta será la primera vez que vengan a España. En 2020 la banda se vio obligada a posponer los conciertos de su tour Map of the Soul previstos en el país debido a la pandemia del Covid-19, que contaba con dos paradas en Barcelona.
En 2022, el grupo hizo un parón para que sus miembros cumplieran con el servicio militar surcoreano. De acuerdo con Billboard (revista estadounidense especializada en la industria de la música), BTS y su sello discográfico BigHit/Hybe podrían llegar a ganar por su regreso más de 1.000 millones de dólares (unos 858 millones de euros).
La gira mundial 2026-2027 comenzará en Corea del Sur en abril de este año y se extenderá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, Norteamérica, Sudamérica, Australia y Europa. Son las primeras actuaciones como cabezas de cartel del grupo desde su gira Permission to Dance on Stage de 2021 y 2022.
La noticia llega unas semanas después de que la BigHit revelara que BTS regresará a la música el 20 de marzo, tras una pausa de casi cuatro años. Los siete miembros de BTS (RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y J-hope) tuvieron que completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. El rapero Suga fue el último miembro del grupo en ser liberado de sus funciones como agente de servicios sociales, una alternativa a servir en el ejército que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro.