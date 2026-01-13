El grupo de K-Pop surcoreano, BTS, dará dos conciertos en Madrid durante el tour mundial que celebra su regreso

El grupo surcoreano BTS llega a España en un tour mundial para conmemorar su regreso con dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano el 26 y 27 de junio, según ha anunciado la banda de k-pop este martes a través de su página web. Los siete integrantes de la banda detuvieron su producción artística en 2022 ya que debían realizar el servicio militar surcoreano, obligatorio por ley.

Las entradas para estas dos actuaciones se podrán adquirir a través de Ticketmaster a partir del próximo 24 de enero a las 14.00 horas. La gira se dividirá en dos partes, por un lado la norteamericana y, por otro, la europea. En el Viejo Continente su primera parada será Madrid y posteriormente se dirigirán a Bruselas, Bélgica, donde darán otros dos conciertos, el 1 y el 2 de julio. A continuación, Londres el 6 y 7 de julio, Múnich el 11 y 12 de julio y terminarán en París los días 17 y el 18 de julio.

Los miembros del club de fans oficial de la banda podrán acceder a la preventa de entradas para el Riyadh Air Metropolitano el jueves día 22 desde las 14.00 hasta las 21.59.