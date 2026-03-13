El Gobierno del Principado prepara un paquete de medidas frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio

Mientras monitorea el avance del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno asturiano trabaja en cómo hacerle frente a su previsible impacto económico. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha anunciado que un paquete de medidas que desde el ejecutivo presentarán "probablemente pasado el fin de semana".

El consejero ha hecho estas declaraciones minutos antes de la reunión del Foro por la Industria, donde hoy comparte mesa con patronal y sindicatos para aprobar la revisión de la estrategia industrial de Principado hasta 2030. También allí CCOO y UGT se han referido a las consecuencias del cruce de hostilidades entre Estados Unidos e Israel con Irán. Para José Manuel Zapico, secretario general de CCOO Asturias, tanto el gobierno central como el autonómico deben poner freno a la especulación. "No hay razones para incrementar los precios del combustible" en España, ya que según Zapico, "hay reservas y de esa zona apenas compra el 13%".

Muchas de las medidas que podrían ponerse en marcha "no son nuevas, ya existen" desde la pandemia de coronavirus, ha añadido el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, que insiste en la necesidad de que la mesa de concertación social se reúna para decidir cómo actuar.