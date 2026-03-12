Alerta por correos de sextorsión que amenazan con difundir vídeos íntimos a cambio de dinero

Si has recibido un correo electrónico que te amenaza con compartir vídeos íntimos tuyos con todos tus contactos si no pagas un rescate en criptomonedas, no respondas, no pagues y no te asustes. Es un fraude masivo. Lo ha detectado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

El INCIBE ha publicado una alerta en la que explica que los atacantes usan guiones genéricos copiados de antiguas filtraciones de datos. Alegan haber infectado tu dispositivo con un software espía y haber accedido a tu cámara, pero es falso. En realidad, no disponen de ningún vídeo ni imagen tuya. La Policía Nacional también ha advertido de esta campaña masiva de correos electrónicos fraudulentos mediante esta alerta en X.

Amenazas en base a falsedades La supuesta vigilancia y el acceso a la cámara del dispositivo "son totalmente ficticios", explica INCIBE. El único objetivo es "generar pánico y presión psicológica" para que pagues de forma impulsiva. Por ello, los ciberdelincuentes insisten en que tienes "un plazo de 48-50 horas "para efectuar un pago "mediante Bitcoin, de entre 750 y 950 dólares". Se trata de un fraude automatizado y masivo que llega a miles de personas al mismo tiempo. Los correos están diseñados para parecer alertas de seguridad reales, según advierte el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Desde el INCIBE recomiendan no responder ni pagar. En este caso, además, recuerdan que el pago en criptomonedas es irreversible y son transacciones "muy difíciles de rastrear por las autoridades". Si has recibido el correo, informa a INCIBE a través de su buzón de incidentes. Si ya has pagado, guarda todas las pruebas (correos completos, capturas de pantalla, datos de la transacción) y denuncia cuanto antes ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.