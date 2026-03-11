Investigan a tres trabajadoras de una guardería de Getxo por maltrato a los bebés

La Fiscalía de Bizkaia investiga a tres trabajadoras de una guardería del barrio getxotarra de Romo. Una denuncia interpuesta en los juzgados de la localidad vizcaína apunta a un supuesto maltrato a bebés en las instalaciones de esta 'haurreskola' vizcaína.

La investigación por un presunto caso de "maltrato habitual" habría ocurrido durante 2025. Fueron otras cuidadoras del centro las que presentaron una denuncia.

Uso de la fuerza y caso omiso de la directora Las pesquisas tratan de dilucidar si las trabajadores usaron la fuerza con los bebés, de entre 0 y 2 años, a su cargo. Asimismo, la investigación pretende aclarar si la directora del centro, supuestamente advertida por las otras cuidadoras del comportamiento inadecuado de sus compañeros, no actuó en consecuencia.

La denuncia La denuncia presentada ante los juzgados de Getxo describe, entre otras actuaciones violentas, que las trabajadoras implicadas golpeaban supuestamente con el dorso de la mano en la boca a bebés que mordían a otros niños, y que aplicaban cachetes en la cara o azotes en el trasero a aquellos que no se portaban bien. El documento de la Fiscalía precisa que, durante la hora de la siesta, las denunciadas introducían supuestamente a los bebés que se resistían a dormir hasta el fondo de un saco de descanso, con el objetivo de que se agotaran reptando hacia arriba y acabaran durmiéndose por cansancio. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, a la hora de comer empleaban la fuerza para obligar a los pequeños a ingerir alimentos que rechazaban, llengando en algunos casos a colocarlos en hamacas inclinadas hacia atrás para forzarles a tragar. Asimismo, según este documento, a algunos niños se les tapaba los ojos para obligarles a comer lo que expulsaban por la boca, introduciéndoles frutas a la fuerza a pesar de sus arcadas y llantos.

Trabajadoras despedidas Las familias fueron informadas por el centro de que conocían los hechos y que las empleadas bajo investigación fueron despedidas.