Investigan a tres personas de una guardería de Jerez tras una denuncia por un supuesto caso de maltrato

La Guardia Civil de Cádiz está investigando a tres trabajadoras de una guardería de Guadalcacín, una pedanía de Jerez de la Frontera, en Cádiz, tras recibir una denuncia por un presunto caso de maltrato infantil. La madre de una niña de dos años interpuso la denuncia contra las dos propietarias y una trabajadora del centro el pasado 14 de febrero. Los supuestos malos tratos se habrían producido durante el curso pasado.

Los agentes contaron con el testimonio de la madre y de dos educadoras en prácticas en la guardería. Según relataron y recoge el Diario de Jerez, las dos titulares del centro supuestamente obligaban a los niños a comer de manera violenta: les hacían tragar comida muy caliente a pesar de sus llantos, los zarandeaban e incluso llegaban a lanzarlos contra las tronas.

Asimismo, aseguraron que estas mujeres dejaban a los bebés llorando durante largos períodos sin prestarles atención y que, en ocasiones, les propinaban manotazos en la cabeza y los hombros.

Las trabajadoras se encuentran en calidad de investigadas por trato vejatorio, amenazas, coacciones y maltrato de obra sin lesión. La Guardia Civil ha remitido a un juzgado las declaraciones y diligencias recogidas durante la investigación, según han confirmado fuentes oficiales.