Queda en libertad provisional la propietaria de una guardería detenida por maltrato infantil

La dueña de una guardería en Algemesí, Valencia, ha quedado en libertad provisional después de que el pasado viernes fuera detenida por un presunto delito de maltrato a menores. La mujer de 55 años está acusada de zarandear, vejar, golpear y encerrar en habitaciones sin vigilancia a menores de entre 9 meses y 3 años, que tenía a su cargo en la guardería, según informa el grupo UFAM de la comisaría Local de Policía Nacional.

Sus propios empleados la habrían grabado mientras cometía los presuntos abusos. Unas imágenes que habrían servido como prueba para los policías y que las familias de los menores afectados ya han reclamado para interponer sus denuncias. La mujer ha sido acusada de un delito de malos tratos habituales, de otro delito continuado de vejaciones y de trato degradante a los niños del centro.

El juzgado ha dictado medidas cautelares contra la acusada, la dueña de la guardería. Le ha prohibido acercarse o tener cualquier comunicación con los menores matriculados en su centro, no podrá acudir a la guardería mientras dure la tramitación de la causa judicial y tampoco podrá trabajar en actividades relacionadas con menores. El juez, además, ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional la protección de los menores que supuestamente han sido maltratados.

La guardería ha sido clausurada y ha cerrado sus perfiles en las redes sociales. Por su parte, la Conselleria de Educación ha señalado que la Dirección Territorial de Educación, a través de la inspección educativa, está en coordinación con el Ayuntamiento de Algemesí para asegurar el servicio educativo y dar respuesta a las familias.