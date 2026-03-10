Comienza el juicio de "la casa de los horrores" de Oviedo

La Audiencia Provincial de Asturias inicia el juicio a los padres acusados de tener a sus tres hijos encerrados en un chalet de Fitoria, en Oviedo, en condiciones de insalubridad durante casi cuatro años. La pareja se enfrenta a acusaciones por los delitos violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

La sala estima procedente que el juicio sea a puerta cerrada, dada la naturaleza del delito, así como la entidad y gravedad del mismo con los perjuicios que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad. Hoy declaran Policía Local, Guardia Civil y trabajadores sociales. Mañana lo harán los padres.

Fue en abril de 2025 cuando, tras una denuncia de una vecina que sospechaba de la presencia de menores en el inmueble, se activó una investigación. Los agentes acudieron al domicilio y se encontraron con los tres niños con mascarillas y rodeados de excrementos de animales. Llevaban sin salir de casa desde 2021.

Comprobaron entonces que los menores, dos gemelos de ocho años y otro pequeño de diez, vivían en el inmueble en malas condiciones. Los padres, él de nacionalidad alemana y ella de origen estadounidense, fueron detenidos y enviados a prisión. Mientras, los niños pasaron a estar en régimen de acogimiento en un centro dependiente del Principado de Asturias.