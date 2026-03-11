Un familiar descubre en el juicio que las cenizas de su padre siguen en el tanatorio: "Pues nos habrán dado otras"

Familiares de fallecidos incinerados por el Grupo funerario El Salvador han comparecido este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid donde se juzga a 23 personas por hechos ocurridos entre 1995 y 2015.

Una víctima del 'caso Funeraria' ha relatado cómo se sintió tras descubrir que el ataúd de su padre había sido “cambiado” durante el proceso de cremación: “Indignada, impotente y sumamente dolida cuando descubrí que era un completo fraude”. Su familia se enteró de que su padre era una de las víctimas de la estafa cuando su hermana acudió al jugado a hacer trámites y vio que el nombre de su padre estaba en la lista de personas fallecidas cuyos ataúdes fueron reemplazados por otros de peor calidad.

También ha declarado otro testigo que perdió a su padre en 1997. “Mi padre pagó la póliza de muertos toda su vida. Esto es un completo fraude", ha afirmado ante el tribunal. Asegura que no vio el ataúd entrar en el crematorio porque las cortinas estaban cerradas para que no pudiera verlo. También ha señalado que se enteró posteriormente del posible "cambiazo" de la caja fúnebre por los medios de comunicación.