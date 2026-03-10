Fernando Martín, presidente de ConELA: "Las ayudas han llegado tarde, sobre todo en términos morales"

La llegada de las primeras ayudas para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica en Castilla y León ha supuesto, según el presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA, Fernando Martín, "un paso muy importante", aunque ha lamentado que "en términos morales han llegado tarde".

En una entrevista en 24 Horas de RNE, ha explicado que el retraso se ha debido al largo proceso legislativo y a la negociación posterior para fijar la financiación. Aun así, ha valorado que las comunidades autónomas "están trabajando a una para ir lo más rápido posible", compartiendo experiencias para aplicar estas ayudas en todo el territorio.