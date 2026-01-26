Un banco para guardar la voz de los pacientes de ELA

Hace ocho años, a José Miguel le diagnosticaron ELA. Una enfermedad que, poco a poco, le puede arrebatar lo más cotidiano: comer, andar e, incluso, hablar. Por ahora, Jota -así es como le llaman sus amigos- puede hacerlo, y sabe lo afortunado que es.

Los pacientes, como él, con esclerosis lateral amiotrófica tendrán, en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, un banco para conservar su voz. Jota ha decidido adelantarse a lo que, seguramente, le depare el futuro. "La esperanza la tengo a flor de piel en todo momento", confiesa, mientras se prepara para la sesión.

El proceso es rápido. Tienen que leer una serie de frases diseñadas según el estado de ánimo en el que se encuentre el paciente. "El protocolo que tenemos es una lista de veinte frases, de cuatro tipos de entonación distintas más un texto", afirma la logopeda del Hospital Zendal, María José Osorio.